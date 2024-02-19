Mersin'de görülmemiş hasat, tam 175 bin ton: Tarlada kilosu 24 TL!

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında yetiştirilen domatesin hasadına başlandı.

Atayurt Hal Derneği Başkanı İbrahim Kaynar, ileriki günlerde hasat edilen ürün miktarının artacağını, Rusya başta olmak üzere talebe göre ihracatın artacağını belirtti.

"175 BİN TON DOMATES"

Kaynar, 4 bin dönümü sera olmak üzere ilçe genelinde yıllık 14 bin 500 dönümde, 175 bin ton domates hasat edildiğini kaydetti.

"TARLADA KİLOSU 24 TL"

Hasat yapılan domateslerin iç piyasaya gönderildiğini belirten Kaynar, haziran ayında ise açık alanda ürünlerin çıkacağını, tarlara kilosunun 24 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

DOMATES

Domates, patlıcangiller (Solanaceae) familyasından, anavatanı Güney ve Orta Amerika olan, meyvesi yenebilen otsu bitki türüdür. Domatesin eş anlamlısı kızanak sözcüğüdür.

Domatesin Faydaları:

- Domates, C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif bakımından zengin bir besindir,

- Kalorisi düşüktür ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir,

- Antioksidanlar açısından zengindir ve kalp hastalığı ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur,

- Cilt ve saç sağlığı için faydalıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem