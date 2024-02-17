Ağrı'da toprak altından çıkarıldı, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: 2 yıl boyunca bozulmuyor!

Ağrı'da vatandaşlar, aylarca beklettikleri peynirleri toprak altından çıkardı. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez olan peynirin lezzetine doyum olmuyor.

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Ağrı'da asırlardır devam eden toprağa peynir gömme geleneğini sürdüren vatandaşlar, toprak altında aylarca beklettikleri peynirleri toprak altından çıkardı.

Özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sürdürdüğü asırlık toprağa peynir gömme geleneği ile birlikte, peynirler birçok işlemden geçirildikten sonra plastik bidonlara iyice sıkıştırılarak toprak altına gömülüyor.

KAHVALTI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan lor ve peynirler, toprağa gömme işleminin ardından daha lezzetli ve organik bir şekilde sofraları süslüyor.

Ağrı'da toprak altından çıkarıldı, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: 2 yıl boyunca bozulmuyor! - Resim : 1

"2 YIL BOYUNCA BOZULMADAN TÜKETİLİYOR"

Ağrı’nın Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde yaşayan Türkan Doğan, "Toprağa gömülen peynirler yaklaşık 6 ay boyunca olgunlaşmaya bırakılıyor. Kış aylarına kadar toprak altında bekletilen peynirler, 2 yıl boyunca bozulmadan tüketilebiliyor" dedi.

TOPRAĞA PEYNİR GÖMME

Toprağa peynir gömme geleneği, yüzyıllardır devam eden ve özellikle Anadolu'da yaygın olan bir gelenektir. Bu gelenekte, peynirler belirli bir süre toprak altında bekletilerek olgunlaştırılır ve farklı bir lezzet kazanır.

Toprağa peynir gömmenin birkaç sebebi vardır:

- Peyniri korumak: Toprak, peynirleri böceklerden, kemiricilerden ve diğer hayvanlardan korumaya yardımcı olur,

- Peyniri olgunlaştırmak: Toprak altındaki sabit sıcaklık ve nem, peynirlerin olgunlaşma sürecini hızlandırır ve daha lezzetli bir hale gelmelerini sağlar,

- Peyniri tatlandırmak: Toprak, peynirlere hafif bir toprak aroması verir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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