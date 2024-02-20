Mersin'de talep patlaması yaşanan hasat başladı, hafızayı uçuruyor: Kilosu 70 TL!

Mersin'in Silifke ilçesinde yılın 12 ayı süren çilek hasadı başladı. Hafızayı güçlendirmeye yardımcı olabilen ve C vitamini bakımından zengin bir meyve olan çilek, yoğun talep görürken, kilosu tarlada 70 TL'den alıcı buluyor.

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Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden olan Mersin'in Silifke ilçesinde çileğin örtü altında hasadı başladı.

Çilek hasadına ilişkin İHA'ya konuşan Atayurt Hal Dernek Başkanı İbrahim Kaynar, "Yılın 12 ayı çilek üretiyoruz. Türkiye’nin çilek üretiminin yüzde 30’unu ve ihracatın yüzde 60’ını biz sağlıyoruz. Şu an için sınırlı miktarda hasat edilen ürüne gelen talepleri karşılamakta güçlük çekiyoruz" dedi.

ÇİLEK

Çilek, lezzetli ve besleyici bir meyvedir. A vitamini, C vitamini, potasyum ve lif bakımından zengindir.

Mersin'de talep patlaması yaşanan hasat başladı, hafızayı uçuruyor: Kilosu 70 TL! - Resim : 1

Çileğin birçok sağlık faydası vardır, bunlardan bazıları şunlardır:

- Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Çilek, C vitamini bakımından zengin bir meyvedir. C vitamini, bağışıklık sisteminin işlevini desteklemeye yardımcı olur,

- Kalp Sağlığını Korur: Çilek, antioksidanlar bakımından zengin bir meyvedir. Antioksidanlar, kalp hastalıklarına neden olabilecek serbest radikallerin zararlarını önlemeye yardımcı olur,

- Kansere Karşı Korur: Çilek, antioksidanlar bakımından zengin bir meyvedir. Antioksidanlar, kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını önlemeye yardımcı olabilir,

- Kan Şekerini Düzenler: Çilek, lif bakımından zengin bir meyvedir. Lif, kan şekerinin ani yükselmelerini ve düşmelerini önlemeye yardımcı olur,

- Cilt Sağlığını Korur: Çilek, C vitamini bakımından zengin bir meyvedir. C vitamini, kolajen üretimini destekler ve ciltteki yaşlanma belirtilerini önler,

- Sindirim Sistemini Düzenler: Çilek, lif bakımından zengin bir meyvedir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı önler,

- Kilo Vermeye Yardımcı Olur: Çilek, düşük kalorili bir meyvedir. Bu nedenle kilo vermeye yardımcı olabilir.

Bunlara ek olarak çileğin faydası şöyle:

* Çilek, hafızayı güçlendirmeye yardımcı olabilir,
* Enerji seviyesini yükseltmeye yardımcı olabilir,
* Göz sağlığını korumaya yardımcı olabilir,
* Kemikleri güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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