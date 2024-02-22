Mersin'de yılın ilk hasadı başladı, duyulmamış fiyat: Kilosu 1000 TL!

Mersin'in Silifke ilçesinde ilk badem çağlası hasadı başladı. Baharın müjdecisi olan ve kendine has tadı ile birçok kişiyi mest eden bir meyve olan badem çağlasının kilosu 1000 TL'den alıcı buluyor.

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Havaların ısınmasıyla baharı erken yaşayan Mersin'in Silifke ilçesinde ilk çağla hasadı yapıldı.

Tamamen organik olarak özellikle sahil kesimlerinde ticari amaçlı yetiştirilen badem çağlasının kilogramı tezgahlarda 1000 TL'den alıcı buluyor.

"KİLO İLE DEĞİL, 100 GRAM OLARAK ALABİLİYORLAR"

Çağla hasadına ilişkin konuşan Işıklı Mahalle Muhtarı Zafer Can, "Vatandaş çağlaya rağbet ediyor. Bu satışlarımız adına sevindirici. Sezonun ilk turfanda meyve olması nedeniyle fiyat biraz yüksek olunca, çağla sevenler de kilo ile değil, 100 gram olarak alabiliyorlar" dedi.

BADEM ÇAĞLASI

Badem çağlası, baharın müjdecisi olan ve kendine has tadı ile birçok kişiyi mest eden bir meyvedir. Ekşi ve mayhoş bir tada sahiptir. Tuz ile birlikte tüketildiğinde lezzeti artar.

Badem çağlası, taze olarak veya çeşitli tariflerde kullanılabilir. Aynı zamanda birçok sağlık faydası da sunar.

Badem Çağlasının Faydaları:

- Sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur,
- Kabızlığı önler,
- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur,
- Kalp ve damar sağlığını korur,
- Cilt ve saç sağlığı için faydalıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Mersin Silifke
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