Bursa'da gece vakti görüldü!

Bursa Mudanya sahilinde akşam saatlerinde su samurları görüldü.

Kameralara yansıyan görüntülerde, nesli tükenmekte olan bir tür olarak kabul edilen su samurları, kayalıklara çıktı.

SU SAMURU

Su samurları, sansargiller familyasına mensup, etçil bir memeli türüdür. Su samurları, yüzmeye ve dalmaya oldukça elverişli bir vücut yapısına sahiptir.

Su Samurlarının Korunması:

- Su samurları nesli tükenmekte olan bir tür olarak kabul edilir,

- Avlanmaları yasaktır,

- Su kaynaklarının korunması su samurlarının korunması için önemlidir.

Kaynak: Gerçek Gündem