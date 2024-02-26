Nesli tükenmek üzere, Tunceli'de ilk defa yakından görüntülendi!

Nesli tükenmek üzere olan su samuru, Tunceli'de Munzur Çayı kıyısında tüylerini temizledikten sonra uyku keyfi yaparken yazar Caner Canerik tarafından kamerayla kayıt altına alındı.

Munzur Çayı kıyısında uzun süre tüylerini temizledikten sonra güneşlenen su samuru, daha sonra yeniden Munzur Çayına girerek gözden kayboldu.

"BİR METREDEN GÖRÜNTÜLEME ŞANSIM OLDU"

Stres atmak ve dinlenmek için Munzur Vadisinde yürüyüş yaptığı sırada su samuruna denk geldiğini aktaran yazar Caner Canerik, "Samur, beş on metre kadar ilerimde çay kıyısına çıkıp ısınmaya, kendini temizlemeye başladı. Önce uzaktan çektim. Gitmediğini görünce sessizce adım adım yaklaştım. Yaklaşık bir metre mesafeden görüntüleme şansım oldu" dedi.

SU SAMURU

Su samurları, nehirler, göller ve kıyı şeridi dahil olmak üzere çeşitli tatlı su ve deniz ortamlarında yaşayan uzun, tüylü, suda yaşayan memelilerdir. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'ya özgüdürler. Su samurları, suda yaşamaya mükemmel bir şekilde uyarlanmışlardır. Uzun, yuvarlak gövdeleri, suda kolayca kaymalarını sağlayan güçlü kaslarla kaplıdır. Kısa bacakları ve perdeli ayakları vardır ve düz kuyrukları dümen görevi görür. Su samurlarının kalın kürkü vardır. su geçirmez ve soğuktan korunmalarına yardımcı olur.

Su samurları etçildir ve balık, yengeç, böcek ve kuş dahil olmak üzere çeşitli hayvanlarla beslenirler. Mükemmel yüzücülerdir ve avlarını su altında yakalayabilirler.

Kaynak: Gerçek Gündem