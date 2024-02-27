Nesli tükenmek üzere, Zonguldak'ta görüntülendi!

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olan 'porsuk' görüldü. Porsuğun görüntüleri ise cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

> <

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli tükenme tehlikesi yaşayan porsuk, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Porsuğu görüntüleyen ve yaşadıklarını anlatan 41 yaşındaki Hüsnü Ermek, şu ifadelere yer verdi:

"Ormanlara günlük hayatta yaşadığım stresi atmak için arkadaşlarımızla gidiyorum. En son gittiğimde porsuğu fark ettim. Ormanda oturup dinleniyorduk. Önce sesini duydum. Harekete yöneldim. Hayvanın bana kadar geldiğini fark edince kayda almak istedim. Saldırgan olduğunu biliyordum ama sadece video çektim. Güzel anlar oldu."

Nesli tükenmek üzere, Zonguldak'ta görüntülendi! - Resim : 1

PORSUK

Porsuklar, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'ya özgü orta büyüklükte, tüylü memelilerdir. Uzun, tıknaz gövdeleri, kısa bacakları ve geniş kafaları vardır. Kürkleri genellikle gri veya kahverengidir ve yüzlerinde beyaz bir leke vardır.

Porsuklar omnivordur ve solucanlar, böcekler, küçük memeliler, meyveler ve fındık dahil olmak üzere çok çeşitli yiyecekler yerler. Güçlü pençeleri ve dişleri vardır. avlarını kazmak ve yakalamak için kullanın.

Porsuklar yalnız hayvanlardır ve yalnızca çiftleşmek için bir araya gelirler. Dişi porsuklar, bir ila altı yavru arasında değişen bir yavruya kadar doğurur. Yavrular, altı ay boyunca anneleriyle kalırlar.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Zonguldak

Benzer Videolar

Mersin'e akın etti, zehir saçıyor: Sakın dokunmayın! Zehir saçıyor: Sakın dokunmayın!
Nesli tükenmek üzere, Tunceli'de ilk defa yakından görüntülendi! İlk defa yakından görüntülendi!
Bursa'da gece vakti görüldü! Gece vakti görüldü!
Niğde'de bulundu, yetkililer harekete geçti: Uzunluğu yaklaşık 20 metre! Yetkililer harekete geçti, merak konusu oldu!
Mersin'de yılın ilk hasadı başladı, duyulmamış fiyat: Kilosu 1000 TL! Duyulmamış fiyat: Kilosu 1000 TL!
Mersin'de talep patlaması yaşanan hasat başladı, hafızayı uçuruyor: Kilosu 70 TL! Talep patlaması yaşanan hasat başladı: Kilosu 70 TL
Sivas'ta gündüz vakti 'canavar' görüntülendi; temkinli davranıp, uzaklaştı! Gündüz vakti 'canavar' görüntülendi
Mersin'de görülmemiş hasat, tam 175 bin ton: Tarlada kilosu 24 TL! Görülmemiş hasat: Tarlada kilosu 24 TL
Ağrı'da toprak altından çıkarıldı, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: 2 yıl boyunca bozulmuyor! Toprak altından çıkarıldı: 2 yıl bozulmuyor
Nesli tükenmek üzere, karla kaplı ormanda görüntülendi! Nesli tükenmek üzere, karla kaplı ormanda görüntülendi!
Nesli tükenmek üzere, Kastamonu'da görüntülendi! Nesli tükenmek üzere, Kastamonu'da görüntülendi
Şanlıurfa'da gündüz vakti görüntülendi, koşarak uzaklaştılar! Gündüz vakti görüntülendi, koşarak uzaklaştılar
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu!
Karşı koymak neredeyse imkansız: En çekici 4 burç açıklandı En çekici 4 burç açıklandı
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu 115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu
İbrahim Uslu, oylarını ikiye katlayan üç partiyi açıkladı: "Esas hareketlilik bu partilerde" İbrahim Uslu, oylarını ikiye katlayan üç partiyi açıkladı
Komünist Başkan, canlı yayında Kadıköy'deki oy oranını açıkladı: 'Bu anket doğruysa büyük olay olur' Komünist Başkan, canlı yayında Kadıköy'deki oy oranını açıkladı: 'Bu anket doğruysa büyük olay olur'