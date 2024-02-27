Nesli tükenmek üzere, Zonguldak'ta görüntülendi!

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli tükenme tehlikesi yaşayan porsuk, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Porsuğu görüntüleyen ve yaşadıklarını anlatan 41 yaşındaki Hüsnü Ermek, şu ifadelere yer verdi:

"Ormanlara günlük hayatta yaşadığım stresi atmak için arkadaşlarımızla gidiyorum. En son gittiğimde porsuğu fark ettim. Ormanda oturup dinleniyorduk. Önce sesini duydum. Harekete yöneldim. Hayvanın bana kadar geldiğini fark edince kayda almak istedim. Saldırgan olduğunu biliyordum ama sadece video çektim. Güzel anlar oldu."

PORSUK

Porsuklar, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'ya özgü orta büyüklükte, tüylü memelilerdir. Uzun, tıknaz gövdeleri, kısa bacakları ve geniş kafaları vardır. Kürkleri genellikle gri veya kahverengidir ve yüzlerinde beyaz bir leke vardır.

Porsuklar omnivordur ve solucanlar, böcekler, küçük memeliler, meyveler ve fındık dahil olmak üzere çok çeşitli yiyecekler yerler. Güçlü pençeleri ve dişleri vardır. avlarını kazmak ve yakalamak için kullanın.

Porsuklar yalnız hayvanlardır ve yalnızca çiftleşmek için bir araya gelirler. Dişi porsuklar, bir ila altı yavru arasında değişen bir yavruya kadar doğurur. Yavrular, altı ay boyunca anneleriyle kalırlar.

Kaynak: Gerçek Gündem