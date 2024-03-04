Nesli tükenmek üzere, Batman'da görüntülendi!

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde nesli tükenmek üzere sarı benekli semender görüldü. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Anadolu semenderi olarak bilinen ve aynı zamanda nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semender görüldü.

Doğada yürüyüş yaptığı sırada nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semenderi gören Yusuf Özdal, farklı bir hayvan olduğunu görünce incelediğini ve bunun sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu fark ettiğini söyledi.

KAMERALARA YANSIDI

Özdal, o anları ise cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Nesli tükenmek üzere, Batman'da görüntülendi! - Resim : 1

SARI BENEKLİ SEMENDER

Sarı benekli semender (Batrachoseps attenuatus), Kaliforniya ve Oregon'a özgü bir semender türüdür. Küçük bir semenderdir, yetişkinler sadece 8 ila 13 santimetre uzunluğa ulaşır. Sırtı kahverengi veya siyahtır ve üzerinde sarı benekler vardır. Karın bölgesi pembedir veya beyazdır.

Sarı benekli semenderler, nemli ormanlarda ve ormanlık alanlarda yaşar. Kayaların, kütüklerin ve yaprak çöplerinin altında yaşamayı severler. Gececil hayvanlardır ve geceleri beslenirler. Solucanlar, böcekler ve diğer küçük omurgasızlarla beslenirler.

Sarı benekli semenderler, habitat kaybı ve bozulması nedeniyle nesli tükenmekte olan bir tür olarak listelenmiştir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Batman Hasankeyf

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