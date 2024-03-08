Bursa'da görüldü, kayıtlara geçti: Bir süre sonra gözden kayboldu!

Bursa'nın Gemlik ilçesi Narlı sahilinde ortaya çıkan yunuslar balıkçılar tarafından görüntülendi.

Bir süre suyun üstüne zıplayan yunus balıkları, bir süre sonra gözden kayboldu.

YUNUS BALIKLARI

Yunuslar, balinalar takımının dişli balinalar alt takımına ait deniz memelileridir. 40'tan fazla yunus türü vardır ve tüm denizlerde, bazı nehirlerde ve haliçlerde bulunurlar. Yunuslar, zekaları, sosyallikleri ve oynak doğalarıyla bilinirler.

Tüm yunusların ortak özellikleri vardır. akıcı gövdeler, dar gagalar ve sırt yüzgeçleri. Yunuslar, memeli oldukları için solungaç yerine akciğerlerle nefes alırlar.

Yunuslar, sosyal hayvanlardır ve 12 bireye kadar olabilen gruplar halinde yaşarlar. Bazı yunus türleri, 1000 bireye kadar ulaşabilen büyük sürüler halinde yaşar. Yunuslar, tıklamalar, düdükler ve vızıltılar dahil olmak üzere çeşitli seslerle iletişim kurarlar.

Kaynak: Gerçek Gündem