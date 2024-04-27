Fenerbahçe, mağlup oldu!
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Monaco ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin karşılaşmadan yenik ayrılması sonrası play-off serisinde 1-1'lik eşitlik sağlandı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Play-off ikinci maçında Monaco'ya konuk oldu.
Salle Gaston Medecin’de oynanan mücadeleden Fenerbahçe, 93-88’lik mağlubiyetle ayrıldı. Böylece play-off serisinde 1-1’lik eşitlik sağlandı.
FENERBAHÇE-MONACO KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR
Fenerbahçe mücadeleye; Sertaç Şanlı, Tarık Biberovic, Nick Calathes, Tyler Dorsey ve Nigel Hayes-Davis beşiyle başladı.
Donatas, Blossomgame ve Mike James üçlüsüyle maça üretken başlayan ev sahibi takım, 9-0’ı buldu. Fenerbahçe maçtaki ilk isabetini Tyler Dorsey’le buldu.(9-2) Tarık Biberovic-Dorsey çiftinin skor yükünü sırtladığı anlarda Fenerbahçe, farkı 3 sayıya indirdi.(14-11) Çeyreğin devamında Motiejunas, Matthew ve Blossomgame’le toparlanan Monaco, skoru 27-11’e taşıdı. Çeyreğin son bölümünde Dyshawn Pierre ve Scottie Wilbekin’in isabetli dış atışlarıyla toparlanan Fenerbahçe, ilk çeyreği 31-21 geride tamamladı.
Nigel Hayes-Davis ve Loyd’un karşılıklı isabetiyle başlayan çeyrekte Nick Calathes ve Wilbekin’le ritim bulan Fenerbahçe, skoru 35-28’e getirdi. Çeyrekte son 5 dakikanın içine 39-36’lık skorla girilirken Fenerbahçe devamında Papagiannis ve Calathes’le farkı korudu(44-40) Son dakikaları çekişmeli geçen çeyrekte skoru eriten Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 4 sayı geride girdi.(54-50)
Tyler Dorsey ve Nigel Hayes-Davis’le çok iyi bir üçüncü çeyrek geçiren Fenerbahçe, son 3 dakikaya girilirken skor üstünlüğünü eline aldı.(65-70) Papagiannis ve Dyshawn Pierre’den de önemli katkılar alan Fenerbahçe, final periyotuna 9 sayı önde girdi.(65-74) Büyük bir çekişmeye sahne olan dördüncü çeyrek sonunda maça ortak olan ev sahibi Monaco, parkeden 93-88’lik skorla galip ayrılan taraf oldu.
Salon: Salle Gaston Medecin
Hakemler: Robert Lottermoser, Gytis Vilius, Jordi Aliaga
Monaco: Okobo 13, Loyd 15, Blossomgame 8, Brown 11, Diallo 8, Jaiteh 2, Moteiejunas 18, Strazel 5, Hall 5, James 8
Başantrenör: Sasa Obradovic
Fenerbahçe: Wilbekin 23, Papagiannis 6, Hayes-Davis 10, Tarık Biberovic 2, Pierre 8, Guduric 5, Dorsey 25, Calathes 7, Sestina 2, Sertaç Şanlı
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 31-21 (Monaco lehine)
Devre: 54-50 (Monaco lehine)
3. Periyot: 65-74 (Fenerbahçe lehine)
Maç Sonucu: 93-88 (Monaco lehine)
ÜÇÜNCÜ MAÇTA FENERBAHÇE EV SAHİBİ
Serinin üçüncü maçı 1 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.
ÜÇ GALİBİYET ALAN FİNAL FOUR'DA YER ALACAK
Öte yandan play-off serisinde üç galibiyet alan taraf 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Final Four’da yer alma hakkı elde edecek.
Kaynak: Gerçek Gündem