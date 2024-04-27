Fenerbahçe, mağlup oldu!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Monaco ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin karşılaşmadan yenik ayrılması sonrası play-off serisinde 1-1'lik eşitlik sağlandı.

Fenerbahçe, mağlup oldu!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Play-off ikinci maçında Monaco'ya konuk oldu.

Salle Gaston Medecin’de oynanan mücadeleden Fenerbahçe, 93-88’lik mağlubiyetle ayrıldı. Böylece play-off serisinde 1-1’lik eşitlik sağlandı.

FENERBAHÇE-MONACO KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Fenerbahçe mücadeleye; Sertaç Şanlı, Tarık Biberovic, Nick Calathes, Tyler Dorsey ve Nigel Hayes-Davis beşiyle başladı.

Fenerbahçe, mağlup oldu! - Resim : 1

Donatas, Blossomgame ve Mike James üçlüsüyle maça üretken başlayan ev sahibi takım, 9-0’ı buldu. Fenerbahçe maçtaki ilk isabetini Tyler Dorsey’le buldu.(9-2) Tarık Biberovic-Dorsey çiftinin skor yükünü sırtladığı anlarda Fenerbahçe, farkı 3 sayıya indirdi.(14-11) Çeyreğin devamında Motiejunas, Matthew ve Blossomgame’le toparlanan Monaco, skoru 27-11’e taşıdı. Çeyreğin son bölümünde Dyshawn Pierre ve Scottie Wilbekin’in isabetli dış atışlarıyla toparlanan Fenerbahçe, ilk çeyreği 31-21 geride tamamladı.

Nigel Hayes-Davis ve Loyd’un karşılıklı isabetiyle başlayan çeyrekte Nick Calathes ve Wilbekin’le ritim bulan Fenerbahçe, skoru 35-28’e getirdi. Çeyrekte son 5 dakikanın içine 39-36’lık skorla girilirken Fenerbahçe devamında Papagiannis ve Calathes’le farkı korudu(44-40) Son dakikaları çekişmeli geçen çeyrekte skoru eriten Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 4 sayı geride girdi.(54-50)

Tyler Dorsey ve Nigel Hayes-Davis’le çok iyi bir üçüncü çeyrek geçiren Fenerbahçe, son 3 dakikaya girilirken skor üstünlüğünü eline aldı.(65-70) Papagiannis ve Dyshawn Pierre’den de önemli katkılar alan Fenerbahçe, final periyotuna 9 sayı önde girdi.(65-74) Büyük bir çekişmeye sahne olan dördüncü çeyrek sonunda maça ortak olan ev sahibi Monaco, parkeden 93-88’lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Salon: Salle Gaston Medecin
Hakemler: Robert Lottermoser, Gytis Vilius, Jordi Aliaga

Monaco: Okobo 13, Loyd 15, Blossomgame 8, Brown 11, Diallo 8, Jaiteh 2, Moteiejunas 18, Strazel 5, Hall 5, James 8

Başantrenör: Sasa Obradovic

Fenerbahçe: Wilbekin 23, Papagiannis 6, Hayes-Davis 10, Tarık Biberovic 2, Pierre 8, Guduric 5, Dorsey 25, Calathes 7, Sestina 2, Sertaç Şanlı

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 31-21 (Monaco lehine)
Devre: 54-50 (Monaco lehine)
3. Periyot: 65-74 (Fenerbahçe lehine)
Maç Sonucu: 93-88 (Monaco lehine)

ÜÇÜNCÜ MAÇTA FENERBAHÇE EV SAHİBİ

Serinin üçüncü maçı 1 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

ÜÇ GALİBİYET ALAN FİNAL FOUR'DA YER ALACAK

Öte yandan play-off serisinde üç galibiyet alan taraf 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Final Four’da yer alma hakkı elde edecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fenerbahçe
Arda Güler attı, Real Madrid kazandı! Arda Güler attı, Real Madrid kazandı
Kanal D'den yeni karar; Yargı dizisinin yerine gelecek dizi duyuruldu Kanal D'den yeni karar; Yargı dizisinin yerine gelecek dizi duyuruldu
Arda Güler, Real Madrid'deki yerini sağlamlaştırdı Arda Güler, Real Madrid'deki yerini sağlamlaştırdı
Dış kapının önüne tuz serpmek bakın ne işe yarıyor? Eskiden büyüklerimiz hep yaparlardı Dış kapının önüne tuz serpmek bakın ne işe yarıyor? Eskiden büyüklerimiz hep yaparlardı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den kritik açıklama: Sağanak yağış geliyor! Sağanak yağış geliyor!
Dev banka iflas etti, kapatıldı! Dev banka iflas etti, kapatıldı!
Yarış kızıştı, Fenerbahçe ve Galatasaray yine rakip oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray yine rakip oldu!
Erzincan'da gece yarısı şiddetli deprem! Erzincan'da gece yarısı şiddetli deprem!
Fenerbahçe, mağlup oldu! Fenerbahçe, mağlup oldu!