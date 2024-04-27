Fenerbahçe, mağlup oldu!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Play-off ikinci maçında Monaco'ya konuk oldu.

Salle Gaston Medecin’de oynanan mücadeleden Fenerbahçe, 93-88’lik mağlubiyetle ayrıldı. Böylece play-off serisinde 1-1’lik eşitlik sağlandı.

FENERBAHÇE-MONACO KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Fenerbahçe mücadeleye; Sertaç Şanlı, Tarık Biberovic, Nick Calathes, Tyler Dorsey ve Nigel Hayes-Davis beşiyle başladı.

Donatas, Blossomgame ve Mike James üçlüsüyle maça üretken başlayan ev sahibi takım, 9-0’ı buldu. Fenerbahçe maçtaki ilk isabetini Tyler Dorsey’le buldu.(9-2) Tarık Biberovic-Dorsey çiftinin skor yükünü sırtladığı anlarda Fenerbahçe, farkı 3 sayıya indirdi.(14-11) Çeyreğin devamında Motiejunas, Matthew ve Blossomgame’le toparlanan Monaco, skoru 27-11’e taşıdı. Çeyreğin son bölümünde Dyshawn Pierre ve Scottie Wilbekin’in isabetli dış atışlarıyla toparlanan Fenerbahçe, ilk çeyreği 31-21 geride tamamladı.

Nigel Hayes-Davis ve Loyd’un karşılıklı isabetiyle başlayan çeyrekte Nick Calathes ve Wilbekin’le ritim bulan Fenerbahçe, skoru 35-28’e getirdi. Çeyrekte son 5 dakikanın içine 39-36’lık skorla girilirken Fenerbahçe devamında Papagiannis ve Calathes’le farkı korudu(44-40) Son dakikaları çekişmeli geçen çeyrekte skoru eriten Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 4 sayı geride girdi.(54-50)

Tyler Dorsey ve Nigel Hayes-Davis’le çok iyi bir üçüncü çeyrek geçiren Fenerbahçe, son 3 dakikaya girilirken skor üstünlüğünü eline aldı.(65-70) Papagiannis ve Dyshawn Pierre’den de önemli katkılar alan Fenerbahçe, final periyotuna 9 sayı önde girdi.(65-74) Büyük bir çekişmeye sahne olan dördüncü çeyrek sonunda maça ortak olan ev sahibi Monaco, parkeden 93-88’lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Salon: Salle Gaston Medecin

Hakemler: Robert Lottermoser, Gytis Vilius, Jordi Aliaga

Monaco: Okobo 13, Loyd 15, Blossomgame 8, Brown 11, Diallo 8, Jaiteh 2, Moteiejunas 18, Strazel 5, Hall 5, James 8

Başantrenör: Sasa Obradovic

Fenerbahçe: Wilbekin 23, Papagiannis 6, Hayes-Davis 10, Tarık Biberovic 2, Pierre 8, Guduric 5, Dorsey 25, Calathes 7, Sestina 2, Sertaç Şanlı

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 31-21 (Monaco lehine)

Devre: 54-50 (Monaco lehine)

3. Periyot: 65-74 (Fenerbahçe lehine)

Maç Sonucu: 93-88 (Monaco lehine)

ÜÇÜNCÜ MAÇTA FENERBAHÇE EV SAHİBİ

Serinin üçüncü maçı 1 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

ÜÇ GALİBİYET ALAN FİNAL FOUR'DA YER ALACAK

Öte yandan play-off serisinde üç galibiyet alan taraf 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Final Four’da yer alma hakkı elde edecek.

Kaynak: Gerçek Gündem