Arda Güler attı, Real Madrid kazandı!

Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile karşılaştı. Arda Güler, ligde Real Madrid formasıyla ilk kez 11'de başladığı karşılaşmada hem golünü attı hem de takımına 3 puanı getirdi.

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Arda Güler attı, Real Madrid kazandı!

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile karşılaştı.

İlk 11'de mücadeleye başlayan Arda Güler, takımının galibiyet golünü kaydetti. 29. dakikada sağ kanattan Dani Carvajal'ın pasında arka direkte mili oyuncu şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

68. DAKİKADA ARDA GÜLER OYUNDAN ÇIKTI

Kalan dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele Real Madrid'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Arda Güler, 68. dakikada yerini Junior Vinicius'a bıraktı.

Arda Güler attı, Real Madrid kazandı! - Resim : 1

REAL MADRİD LİDERLİĞİ PEKİŞTİRDİ

Öte yandan lider Real Madrid, bu galibiyetle puanını 84'e yükseltirken, Real Sociedad ise 51 puanda kaldı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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