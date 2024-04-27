Arda Güler attı, Real Madrid kazandı!

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile karşılaştı.

İlk 11'de mücadeleye başlayan Arda Güler, takımının galibiyet golünü kaydetti. 29. dakikada sağ kanattan Dani Carvajal'ın pasında arka direkte mili oyuncu şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

68. DAKİKADA ARDA GÜLER OYUNDAN ÇIKTI

Kalan dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele Real Madrid'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Arda Güler, 68. dakikada yerini Junior Vinicius'a bıraktı.

REAL MADRİD LİDERLİĞİ PEKİŞTİRDİ

Öte yandan lider Real Madrid, bu galibiyetle puanını 84'e yükseltirken, Real Sociedad ise 51 puanda kaldı.

Kaynak: Gerçek Gündem