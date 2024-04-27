Yarış kızıştı, Fenerbahçe ve Galatasaray yine rakip oldu!
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında liderlik yarışı sürerken, gol krallığı yarışı da kızıştı. Gol krallığında latasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe'li Edin Dzeko’yu geçerek zirveye yerleşti.
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların üçüncü golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti.
Maçın 90+1. dakikasında Dries Mertens'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Icardi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.
FENERBAHÇE İLE GALATASARAY ARASINDA GOL KRALLIĞI YARIŞI
31 yaşındaki futbolcu bu golle birlikte Süper Lig’deki gol sayısını 21’e çıkardı ve krallık yarışında Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko’yu geçerek zirveye yerleşti.
MAURO ICARDİ'DEN SON 6 MAÇTA 7 GOL
Arjantinli futbolcu ayrıca ligde son 6 maçta 7. golünü attı. Mauro Icardi 11 başladığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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