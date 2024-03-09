Bitlis'te görüntülendi | Nesli tükenmek üzere, nadiren bulunuyor!

Bitlis'te Anadolu benekli semenderi görüntülendi. Nesli tükenmek üzere olan ve nadiren görülen Anadolu benekli semenderi, uluslararası anlaşmalarla koruma altında bulunuyor.

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Bitlis'te uluslararası anlaşmalarla koruma altında bulunan Anadolu benekli semenderi görüntülendi.

Çalıdüzü köyünde yaşayan İlhami Aslan adlı vatandaş tarafından görüntülen Anadolu benekli semenderi, endemik tür olduğu için yaşam alanlarının korunması açısından da önemli.

"KERTENKELE ZANNETTİM"

Ülkemizin zengin biyoçeşitliliğinin de bir göstergesi olan zehirsiz Anadolu semenderini ilk kez gördüğünü söyleyen İlhami Aslan, "Bir gün doğa gezisi yaparken etrafı baktığımda bir kertenkele gördüm. İlk gördüğümde kertenkele olarak zannettim ama değilmiş. Bu hayvanın fotoğraflarını ve videosunu çektim. Ardından Dr. Cihan Önen’e yolladım. Hocamız da bu türün kertenkele olmadığını ve nadiren bulunan Anadolu benekli semenderi olduğunu söyledi" dedi.

Bitlis'te görüntülendi | Nesli tükenmek üzere, nadiren bulunuyor! - Resim : 1

ANADOLU BENEKLİ SEMENDERİ

Anadolu semenderi (Salamandra infraimmaculata), Türkiye'ye özgü bir semender türüdür. Ülkenin güney ve batısında, ormanlık alanlarda ve su kenarlarında yaşar.

Anadolu semenderi, siyah zemin üzerine sarı benekleri olan orta büyüklükte bir semenderdir. Vücut uzunluğu 10 ila 15 santimetre arasında değişir. Baş ve gövde basık, kuyruk ise yuvarlak ve incedir.

Anadolu semenderi, gececil bir hayvandır. Gündüzleri taşların, ağaçların ve yaprakların altında saklanır. Geceleri avlanmak için çıkar. Solucanlar, böcekler ve diğer küçük omurgasızlarla beslenir.

Anadolu semenderi, nesli tükenmekte olan bir tür olarak kabul edilir. Yaşam alanlarının tahribi ve kirliliği, bu türün karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerdir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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