Erzurum'da icat etti, özellikleri şaşırttı!

Erzurum'da icat ettiği araç görenleri şaşkınlığa uğratırken, özellikleri ile göz doldurdu. Zorlu coğrafyalara rahatlıkla çıkabilene aracın, dikkat çeken özelliklerinden biri de hava soğutmalı benzinli motoru olması.

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Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesinde yaşayan 28 yaşındaki Mehmet Algün, mahalle sokaklarının dar olması nedeniyle araçların yük taşımasında yaşanan soruna kendi tasarladığı araç ile çözüm buldu.

Algün, çok az maliyetle yaptığı aracıyla mahalledeki tüm sokaklara rahatlıkla girebiliyor ve zorlu arazi şartlarda yük taşıma sorununu çözmüş durumda. Eski bir araba şasesini kullanarak kısaltma ve çeşitli eklemelerle özgün aracını ortaya çıkaran Algün, internetten bulduğu küçük bir motoru kullanarak aracını güçlendirdi.

"RÖMORK İLE AĞIR YÜKLERİ ÇEKİYOR"

Aracının dik ve çamurlu rampalarda zorlanmadan ilerleyebildiğini ifade eden Mehmet Algün, "Ailemin ve köylülerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça kullanışlı bir araç. Arkasına eklediğim römork ile ağır yükleri taşıma kapasitesine sahip olan aracımız, köy ve yayla gibi zorlu coğrafyalara rahatlıkla çıkabiliyor" dedi.

Erzurum'da icat etti, özellikleri şaşırttı! - Resim : 1

"HAVA SOĞUTMALI BENZİNLİ MOTORU VAR"

"Aracın dikkat çeken özelliklerinden biri de hava soğutmalı benzinli motoru olmasıdır" diyen Algün, "Bu özellik, sıcak ve soğuk hava şartlarına sorunsuz bir şekilde çalışabilmesine imkan tanıyor. Ayrıca, 4 ayrı amortisör sistemi sayesinde sarsıntısız bir yolculuk deneyimi sunuyor" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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