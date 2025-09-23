Çamlıhemşin’de Çığ: 15 Kişinin Bulunduğu Kamyonet Uçurum Kenarında Asılı Kaldı
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde çığ nedeniyle yaylada mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı. Çığın çarptığı kamyonet uçurumun kıyısında askıda kalırken, olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla hem vatandaşlar hem de kamyonetteki hayvanlar güvenli alana çıkarıldı.
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Trovit Yaylası’nda çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı.
Dün akşam saatlerinde İl Özel İdare ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sırasında yayla yolunda çığ meydana geldi. Çığ, içinde hayvanların da bulunduğu bir kamyonete çarparak aracın uçurum kenarında askıda kalmasına yol açtı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda mahsur kalan 15 kişi ile kamyonet ve içerisindeki hayvanlar güvenli şekilde kurtarıldı.
Olayda can kaybı yaşanmazken, bölgede çığ riskine karşı tedbirler artırıldı.
