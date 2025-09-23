Yazdan Kalma Son Günler: Yağışlı Hava Ne Zaman Geliyor? Meteoroloji Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, bugün Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ile batı kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, güncel meteorolojik uyarı bulunmadığı da vurgulandı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde İstanbul 27, Bursa 28, Çanakkale 30 ve Kırklareli 29 derece olacak. Ege Bölgesi’nde İzmir 31, Manisa ve Denizli 35, Afyonkarahisar 29 derece olarak ölçülecek. Akdeniz’de sıcaklıklar Adana’da 37, Antalya’da 32, Hatay’da 35, Burdur’da ise 32 dereceye kadar çıkacak. İç Anadolu’da Ankara 28, Eskişehir 30, Konya 28 ve Çankırı 29 derece olacak. Batı Karadeniz’de Bolu ve Düzce 29, Sinop 26, Zonguldak ise 25 dereceyi görecek. Orta ve Doğu Karadeniz’de Samsun 25, Trabzon 23, Rize 25, Artvin ise 27 derece olacak. Doğu Anadolu’da Erzurum 21, Kars 18, Malatya 28, Van 20 derece ölçülürken, Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır 30, Gaziantep 32, Siirt 29 ve Mardin 28 derece olacak.

Öte yandan Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Türkiye, hafta sonuna yağışlı bir havayla giriş yapacak.

