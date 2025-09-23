Kocaeli'de Felaketin Eşiğinden Dönüldü: Bir Araç Takla Attı, 6 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iki ticari aracın çarpışması sonucu araçlardan biri takla attı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Darıca İstasyon kavşağında meydana gelen kazada, bir ticari araç ile bir panelvan çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birisi takla attı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Takla atan araçta bulunan 1'i çocuk 4 kişi ile diğer araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA