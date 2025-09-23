Kocaeli'de Felaketin Eşiğinden Dönüldü: Bir Araç Takla Attı, 6 Yaralı

Kocaeli'de iki ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu araçlardan biri takla atarken, 6 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Kocaeli'de Felaketin Eşiğinden Dönüldü: Bir Araç Takla Attı, 6 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iki ticari aracın çarpışması sonucu araçlardan biri takla attı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Darıca İstasyon kavşağında meydana gelen kazada, bir ticari araç ile bir panelvan çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birisi takla attı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Takla atan araçta bulunan 1'i çocuk 4 kişi ile diğer araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kocaeli kaza
Son Güncelleme:
‘Soğuk Savaş’ Sunucusu ve Konuğu Hakkında Gözaltı Kararı ‘Soğuk Savaş’ Sunucusu ve Konuğu Hakkında Gözaltı Kararı
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Herkes Güvenle Bilet Satın Alıyordu! Dev Havayolundan Flaş Karar: 500 Uçuş Birden İptal Edildi Dev Havayolundan Flaş Karar
3 Büyük Haber Sitesine Siber Saldırı! 3 Büyük Haber Sitesine Siber Saldırı!
ÇOK OKUNANLAR
Ballon d’Or 2025’in Sahibi Belli Oldu! Kenan Yıldız da Listede Ballon d’Or'un Sahibi Belli Oldu! Kenan Yıldız da Listede
Filistin’i Tanıyan Ülkeler Arasına Bir Ülke Daha Katıldı Filistin’i Tanıyan Ülkeler Arasına Bir Ülke Daha Katıldı
Avrupa’nın Kalbinde Dron Alarmı! Uçuşlar Durduruldu Avrupa’nın Kalbinde Dron Alarmı! Uçuşlar Durduruldu
Cevizlibağ KYK Yurdu'ndaki Skandalda Flaş Gelişme! Cevizlibağ KYK Yurdu'ndaki Skandalda Flaş Gelişme!
Diyarbakır’da Yangın Faciası! Küçük Çocuk Kurtarılamadı Diyarbakır’da Yangın Faciası! Küçük Çocuk Kurtarılamadı