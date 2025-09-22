3 Büyük Haber Sitesine Siber Saldırı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Demirören Medya Grubu’na bağlı Hürriyet, Milliyet ve CNN Türk’ün internet siteleri akşam saatlerinde kısa süreliğine erişime kapandı. Kullanıcılar, sitelere girdiklerinde haberler yerine saldırıyı üstlendiğini belirten 'Siberislam' imzalı bir metinle karşılaştı.

Sayfalarda paylaşılan metinde, uzun yıllardır Müslüman toplumların farklı bölgelerde baskı ve saldırılara uğradığı, buna karşın uluslararası medyanın çoğu zaman sessiz kaldığı yönünde ifadeler yer aldı. Açıklamada, “sessizliğin bir onay anlamına geldiği” belirtildi ve medya kuruluşları eleştirildi. Saldırının ardından sitelere hızlıca teknik müdahale yapıldı ve erişim normale döndü. Üç haber sitesi de birkaç dakika içinde yeniden yayın hayatına devam etti.

Kaynak: Haber Merkezi