‘Soğuk Savaş’ Sunucusu ve Konuğu Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube'da yaklaşık 1.5 milyon takipçisi olan Soğuk Savaş isimli kanalın bir programında kullanılan sözler nedeniyle re’sen soruşturma başlattı. Videoda “İçki tüm kötülüklerin anasıdır” hadisi üzerinden sorulan sorunun, Hz. Muhammed ile ilgili halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi. Başsavcılık, programın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Soruşturmaya neden olan o program.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Programın sunucusu Boğaç Soydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu ifadeler için şu sözlerle özür dilemişti: "Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık."

Kaynak: AA