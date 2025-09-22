Altayspor'da İkinci Yusuf Şimşek Dönemi

İzmir'şn köklü kulüplerinden Altayspor'da ikinci Yusuf Şimşek dönemi resmen başladı.

Altayspor'da İkinci Yusuf Şimşek Dönemi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup ekiplerinden Altay yeni teknik direktörünü açıkladı. Göreve Yusuf Şimşek getirildi.

Kulüp tesislerinde yönetimin başında yer alan Sinan Kanlı ile bir araya gelen tecrübeli teknik adam siyah-beyazlılarla el sıkıştı. Ligde 3 maçta 1 puan toplayan İzmir temsilcisinde Ramazan Kurşunlu’nun yerine göreve gelen Şimşek, kulüpte ikinci kez teknik adam olarak çalışacak.

Beşiktaş'a İzmir'de Soğuk Duş! Göztepe 3 Golle DevirdiBeşiktaş'a İzmir'de Soğuk Duş! Göztepe 3 Golle DevirdiSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
İzmir
Türkiye’de İlk... YouTube, Uydu Yayınlarını Solladı! Türkiye’de İlk... YouTube, Uydu Yayınlarını Solladı!
Galatasaray’da Büyük Hayal Kırıklığı! Konyaspor Maçı Öncesi Okan Buruk’a Surat Yaptı Yıldız İsim Okan Buruk’a Surat Yaptı
Fenerbahçelilere Şok Üstüne Şok! Sinan Engin Biter Bitmez Açıkladı Fenerbahçelileri Korkutacak İddia
Öğrenci Yurdunda Yangın Paniği! Öğrenci Yurdunda Yangın Paniği!
ÇOK OKUNANLAR
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Çalışanların Eli Kulağı Bu Haberdeydi! Milyonların Beklediği Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Sosyal Medyayı Sallamıştı! Galatasaray, İlkin Aydın İçin Kararını Verdi: 'Sözleşmesi Ocakta Bitiyor' Galatasaray'dan 'İlkin Aydın' Kararı
AKP'den Yeni 'Bayrampaşa' Hamlesi: Hukuki Süreç Başlatıldı AKP'den Yeni 'Bayrampaşa' Hamlesi