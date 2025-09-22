Altayspor'da İkinci Yusuf Şimşek Dönemi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup ekiplerinden Altay yeni teknik direktörünü açıkladı. Göreve Yusuf Şimşek getirildi.

Kulüp tesislerinde yönetimin başında yer alan Sinan Kanlı ile bir araya gelen tecrübeli teknik adam siyah-beyazlılarla el sıkıştı. Ligde 3 maçta 1 puan toplayan İzmir temsilcisinde Ramazan Kurşunlu’nun yerine göreve gelen Şimşek, kulüpte ikinci kez teknik adam olarak çalışacak.

Kaynak: DHA