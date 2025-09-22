Öğrenci Yurdunda Yangın Paniği!

Kahramanmaraş'ta bir öğrenci yurdunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst katları da sararken, 2 öğrenci dumandan etkilendi.

Öğrenci Yurdunda Yangın Paniği!
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir özel öğrenci yurdu alevlere teslim oldu. Yangının çıkış nedeni henüz bilinemezken, kısa sürede üst katları sardı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerinin de destek verdiği müdahalede yurtta kalan öğrenciler tahliye edilerek güvenli bölgeye alındı. Yangını söndüren İtfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki yapılara sıçramasına engel oldu. Dumandan etkilenen 2 öğrenci, sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

