RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den TELE1’e Sert Tepki: ‘Hesabı Sorulacak’

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TELE 1 yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun karşılaştırılmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Şahin, "“Bu skandal, basit bir hata ya da sorumsuzlukla açıklanamaz. Devletin en üst makamına yönelmiş bu saygısızlığın hesabı en ağır yaptırımlarla sorulacaktır" dedi.

TELE1 ekranlarında yayınlanan Son Durum isimli programda kullanılan bir altyazı, gündeme bomba gibi düştü. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun isimlerinin birlikte yer aldığı bir ifadeye, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin yazılı bir açıklamayla sert tepki gösterdi.

‘KİRLİ BİR PROVOKASYON’

RTÜK Başkanı Şahin, söz konusu altyazının yalnızca bir yayın hatası olmadığını belirterek, bunun Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik açık bir saldırı olduğunu belirtti. Şahin açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Gazze’de masum insanlara yönelik katliamların faili Netanyahu ile, mazlumların hamisi ve insanlığın vicdanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı aynı alt yazıda yan yana getirmek; ahlaksızlık, hadsizlik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yapılmış açık bir saldırıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze’de işlenen zulme karşı en güçlü sesi yükseltmiş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuş bir liderdir. Böyle bir lideri, eli kanlı bir katille aynı zeminde göstermek; basın özgürlüğü kılıfına sığdırılmaya çalışılan kirli bir provokasyondur.

'HESABI AĞIR YAPTIRIMLARLA SORULACAK'

Şahin, söz konusu olayın bir dikkatsizlik ya da teknik sorunla geçiştirilemeyeceğini belirterek ağır yaptırımların yolda olduğunun sinyalini verdi:

“Bu skandal, basit bir hata ya da sorumsuzlukla açıklanamaz. Devletin en üst makamına yönelmiş bu saygısızlığın hesabı en ağır yaptırımlarla sorulacaktır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, devletimizin vakarını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ömrü boyunca sürdürmüş olduğu onurlu mücadelesini hedef alan hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. Hiç kimse, Türkiye’nin kararlı dış politikasını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vicdanda karşılık bulan liderliğini gölgeleyemeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

