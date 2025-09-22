Doğa Koleji'ne Kayyım Atandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Başsavcılık tarafından, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları çerçevesinde sürdürülen soruşturmada, Can Holding'e bağlı olan ve yüksek miktarda mal varlığına sahip bir şirketin daha bugüne dek herhangi bir tedbir kapsamına alınmadığı tespit edildi.

TMSF KAYYIM OLARAK ATANMIŞTI

Aktif olarak faaliyet gösterdiği belirlenen bu şirkete yönelik yapılan değerlendirme sonrası, Sulh Ceza Hakimliği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına hükmetti. Böylece soruşturma kapsamında kayyım atanan şirket sayısı da artmış oldu.

Genişletilerek devam eden soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; TMSF, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle sürdürüldüğü öğrenildi.

Kayyım ataması yapılan şirketin, "Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş." olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA