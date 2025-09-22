Doğa Koleji'ne Kayyım Atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğa Koleji’ne de daha kayym atanmasına karar verildi.

Son Güncelleme:
Doğa Koleji'ne Kayyım Atandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Başsavcılık tarafından, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları çerçevesinde sürdürülen soruşturmada, Can Holding'e bağlı olan ve yüksek miktarda mal varlığına sahip bir şirketin daha bugüne dek herhangi bir tedbir kapsamına alınmadığı tespit edildi.

TMSF KAYYIM OLARAK ATANMIŞTI

Aktif olarak faaliyet gösterdiği belirlenen bu şirkete yönelik yapılan değerlendirme sonrası, Sulh Ceza Hakimliği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına hükmetti. Böylece soruşturma kapsamında kayyım atanan şirket sayısı da artmış oldu.

Genişletilerek devam eden soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; TMSF, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle sürdürüldüğü öğrenildi.

Kayyım ataması yapılan şirketin, "Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş." olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Doğa Koleji Can Holding
Son Güncelleme:
Bakan Tunç Duyurdu, Tele1'e Soruşturma Başlatıldı Bakan Tunç Duyurdu, Tele1'e Soruşturma Başlatıldı
Aziz Yıldırım'ın Neden Aday Olmadığı Belli Oldu! Ortalığı Yangın Yerine Çevirecek Galatasaray İddiası Neden Aday Olmadığı Belli Oldu!
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Diyarbakır'da 'Kreşte Şiddet' İçin Harekete Geçildi Geçildi: Velilerden Vahim İddialar 'Kreşte Şiddet' İçin Harekete Geçildi Geçildi: Velilerden Vahim İddialar
ÇOK OKUNANLAR
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Çalışanların Eli Kulağı Bu Haberdeydi! Milyonların Beklediği Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Sosyal Medyayı Sallamıştı! Galatasaray, İlkin Aydın İçin Kararını Verdi: 'Sözleşmesi Ocakta Bitiyor' Galatasaray'dan 'İlkin Aydın' Kararı