Şanlıurfa’da Apartman Yangını Korkuttu: 7 Katlı Bina Tahliye Edildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 7 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, mahallede büyük paniğe yol açtı.

Şanlıurfa’da Apartman Yangını Korkuttu: 7 Katlı Bina Tahliye Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın giriş katında alevler yükselmeye başladı. Yangını gören bina sakinleri büyük korku yaşayarak kendilerini dışarı attı. Çevredeki vatandaşlar, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucu binada maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Dünya Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye’den Büyük Başarı! Bir Gümüş Bir Bronz Madalya Türkiye'ye Bir Gümüş Bir Bronz Madalya
Bir Deprem Daha! İstanbul, Bursa ve Balıkesir Hissetti Bir Deprem Daha! İstanbul, Bursa ve Balıkesir Hissetti
BM Genel Kurulu’nda Tarihi Dönüm Noktası: Gündem Filistin… BM Genel Kurulu’nda Tarihi Dönüm Noktası: Gündem Filistin…
Fenerbahçelilere Şok Üstüne Şok! Sinan Engin Biter Bitmez Açıkladı Fenerbahçelileri Korkutacak İddia
ÇOK OKUNANLAR
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan': 'Trump'a... Desin, Bizzat Ben Karşılayacağım' Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan'
CHP'den Özlem Çerçioğlu'na Suç Duyurusu: Usulsüzlüğü Açıkladılar CHP'den Özlem Çerçioğlu'na Suç Duyurusu: Usulsüzlüğü Açıkladılar