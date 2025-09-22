Şanlıurfa’da Apartman Yangını Korkuttu: 7 Katlı Bina Tahliye Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın giriş katında alevler yükselmeye başladı. Yangını gören bina sakinleri büyük korku yaşayarak kendilerini dışarı attı. Çevredeki vatandaşlar, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucu binada maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA