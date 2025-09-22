Yine Balıkesir Sındırgı, Yine Deprem! Sabahtan Beri 90'ı Aştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kuzey Ege fay hattının etkisiyle deprem riski yüksek bir bölge olarak bilinen Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos saat 19.53'te 6.1 büyüklüğünde depremle sallanmıştı. Ana deprem, ilçede büyük yıkıma yol açmıştı. AFAD verilerine göre deprem, 11 km derinlikte meydana gelmiş ve İstanbul, Bursa, İzmir, Manisa, Çanakkale gibi çevre illerde hissedilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası yaptığı açıklamada, 68 kırsal mahallede 12'si metruk olmak üzere 16 binanın yıkıldığını, bir cami minaresinin çöktüğünü ve 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirtmişti.

Ağustos depreminin üzerinden bir ay geçmesine rağmen, Sındırgı'daki sismik aktivite tam olarak durulmadı. Bölge sakinleri, artçıların yarattığı tedirginliği sürdürürken, dün gece saatlerinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bugün öğlen ise Sındırgı yine 4.5 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.

YİNE BALIKESİR, YİNE DEPREM!

AFAD, saat 17.16'da merkez üssü Sındırgı olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın verilerine göre, deprem 14 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2; derinliğini ise 9.7 kilometre olarak ölçtü.

10 Ağustos'tan beri sık sık sallanan Balıkesir Sındırgı'da bu sabah saat 06.00 itibarıyla 90'a yakın deprem kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi