Cevizlibağ KYK Yurdundaki Skandalda 4 Tutuklama Talebi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cevizlibağ’daki Atatürk Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu’nda yaz tatilinin ardından yurda dönen öğrenciler, bakım ve onarım sürecinde yurtta bulunan bazı işçilerin dolap kilitlerini kırdığını, eşyalarına müdahale ettiğini ve dolaplara rahatsız edici içerikler yazdığını belirterek durumu yönetime bildirmişti.

Öğrencilerin çektikleri fotoğraflar

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İhbar üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konuyu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na taşımıştı. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

4'Ü HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılıktaki ifadelerin ardından şüphelilerden 4 kişi, “hırsızlık” ve “kamu malına zarar verme” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 2 şüpheli serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul Cevizlibağ’daki Atatürk Kredi ve Yurtlar Kurumu

Kaynak: Haber Merkezi