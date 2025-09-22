Cevizlibağ KYK Yurdundaki Skandalda 4 Tutuklama Talebi

İstanbul Cevizlibağ’daki Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu’ndaki skandalda yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken 2 kişi savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
İstanbul Cevizlibağ’daki Atatürk Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu’nda yaz tatilinin ardından yurda dönen öğrenciler, bakım ve onarım sürecinde yurtta bulunan bazı işçilerin dolap kilitlerini kırdığını, eşyalarına müdahale ettiğini ve dolaplara rahatsız edici içerikler yazdığını belirterek durumu yönetime bildirmişti.

Cevizlibağ KYK Yurdundaki Skandalda 4 Tutuklama Talebi - Resim : 1
Öğrencilerin çektikleri fotoğraflar

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İhbar üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konuyu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na taşımıştı. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Cevizlibağ KYK Yurdundaki Skandalda 4 Tutuklama Talebi - Resim : 2

4'Ü HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılıktaki ifadelerin ardından şüphelilerden 4 kişi, “hırsızlık” ve “kamu malına zarar verme” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 2 şüpheli serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cevizlibağ KYK Yurdundaki Skandalda 4 Tutuklama Talebi - Resim : 3
İstanbul Cevizlibağ’daki Atatürk Kredi ve Yurtlar Kurumu

