İstanbul'daki KYK Kız Yurdunda Kan Donduran Görüntüler: Öğrencilerin Odasında Yaz Boyu 'Sapıklar' Kalmış

Cevizlibağ KYK Kız Yurdu’nda yaz tatili sonrası odalarına dönen öğrenciler kan donduran bir manzarayla karşılaştı. Birçok öğrenci eşyalarının karıştırıldığını ve hatta bazılarının çalındığını söylerken, başka öğrenciler de iç çamaşırlarına ve ranzalarına yazılar yazıldığını gösteren görüntüleri paylaştı.

Türkiye'de üniversite öğrencileri uzun süredir hayat pahalılığı karşısında eğitime devam etmede zorluk yaşamaları ve barınma kriziyle gündeme geliyor. KYK yurtlarında kalabilen öğrenciler kendilerini şanslı sayar hale gelirken, İstanbul’da bulunan KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu'nda yaşanan olaya tepki yağdı.

"Tadilat" yapılacağı söylenen yaz tatilinde yurttan ayrılıp eşyalarını odalarında bırakan öğrenciler, dönüşte valizlerinin karıştırıldığını, odalarının darmadağın edildiğini ve hatta bazılarının çalındığını fark etti. Şikayet etseler de yurt yönetiminden bir yanıt alamadıklarını ifade eden öğrenciler, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla da yaşanan rezilliği gözler önüne serdi.

ODALARDA İÇKİ ŞİŞELERİ

Odalarına döndüklerinde karşılaştıkları manzarayı paylaşan öğrenciler, darmadağınık eşyalarının başka odalardan çıktığını, bazılarını ise hiç bulamadıklarını anlattı. Odasında içki şişeleri ve sigara izmaritleri bulduğunu gösteren öğrencilerin yanında başka skandallar da yaşandı.

İÇ ÇAMAŞIRLARINI KARIŞTIRMIŞLAR

Odasına prezervatif atıldığını anlatan ve ilgili görselleri paylaşan bir öğrencinin yanında, bir başkasının da iç çamaşırına kalp çizildiği görüldü. Bir başka öğrenci de ranzasına "Şanslı kişi kimse yazsın" yazılarak, bir sosyal medya hesabı bırakıldığını işaret etti.

YURT YÖNETİMİ SESSİZ

Kız öğrencilerin kaldığı ve özel eşyalarının bulunduğu bir devlet yurdunda böyle bir skandalın yaşanmasına tepki yağmaya devam ederken, yurt yönetimi konuyla ilgili bir açıklama yapmaktan kaçındı.

