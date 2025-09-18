İstanbul’un Göbeğinde Korkutan Görüntü! Bakan Bir Daha Bakamıyor, 5 Katlı Binada Balkon Çöktü

İstanbul’un depreme dayanıksız ilçeleri arasında ilk sıralarda yer alan Güngören’de 5 katlı bir binanın balkonu çöktü. Herkesin deprem olduğunu sanarak endişeye kapıldığı olay sonrası mahalle trafiğe kapatıldı, bina ise tahliye edildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

11 ilde büyük yıkım yaratan depremlerin izleri hala tam olarak sarılamamışken 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirmişti.

İstanbul’un Göbeğinde Korkutan Görüntü! Bakan Bir Daha Bakamıyor, 5 Katlı Binada Balkon Çöktü - Resim : 1
Güngören'de balkonun çöktüğü bina tahliye edildi

DEPREM RİSKİ OLAN İLÇELERDEN BİRİ

İstanbul depremi sonrasında gözler İstanbul’daki riskli ilçelere ve kentsel dönüşüme giren mahallelere çevrilmişti. Deprem riski haritasında Güngören de yer almıştı.

İstanbul’un Göbeğinde Korkutan Görüntü! Bakan Bir Daha Bakamıyor, 5 Katlı Binada Balkon Çöktü - Resim : 2
Yürekleri ağza getiren görüntü

BALKON ÇÖKTÜ

Binaların dayanıksız oluşu ile öne çıkan Güngören’de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Güven Mahallesi Uçak Caddesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü.

Yüksek ses sonrasında paniğe kapılan vatandaşlar durumu polise bildirdi, balkonu çöken evin olduğu mahalleye itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İstanbul’un Göbeğinde Korkutan Görüntü! Bakan Bir Daha Bakamıyor, 5 Katlı Binada Balkon Çöktü - Resim : 3

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Cadde trafiğe kapatılarak çevrede güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından bina, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Güngören Bina Deprem
Son Güncelleme:
12 Dev Adam’ın Yıldızı Alperen Şengün’den Model Sevgilisiyle Özel Pozlar! Kareleri Gören Herkes Aynı Yorumu Yaptı: Bakın Biricik Aşkı Kimmiş… Model Sevgilisiyle Özel Pozlar! Tek Yorum Yapıldı
Kendi Evi Cehennem Oldu! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz
Babadan Sonra Şimdi de Anneye Tokat! Trafik Magandalarının Adresi Bu Kez Ümraniye... Babadan Sonra Şimdi de Anneye Tokat!
Türkiye’yi Saran 'Alev Kapanı'nın Rotası Değişti! Kabusa Karşı En Etkili Önlem Ne? Uzmanı Açıkladı Türkiye’yi Saran 'Alev Kapanı'nın Rotası Değişti
ÇOK OKUNANLAR
Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz… 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
Diyanet’te Yeni Dönem! Erbaş Gitti, Arpaguş Geldi Diyanet’te Yeni Dönem! Erbaş Gitti, Arpaguş Geldi
THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları Dava Dosyasında: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları... THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları...
Harita Kırmızıya Döndü, Meteoroloji'den Flaş Uyarılar! Çok Kuvvetli Geliyor Harita Kırmızıya Döndü, Meteoroloji'den Flaş Uyarılar
Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’ Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’