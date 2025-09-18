İstanbul’un Göbeğinde Korkutan Görüntü! Bakan Bir Daha Bakamıyor, 5 Katlı Binada Balkon Çöktü
İstanbul’un depreme dayanıksız ilçeleri arasında ilk sıralarda yer alan Güngören’de 5 katlı bir binanın balkonu çöktü. Herkesin deprem olduğunu sanarak endişeye kapıldığı olay sonrası mahalle trafiğe kapatıldı, bina ise tahliye edildi.
11 ilde büyük yıkım yaratan depremlerin izleri hala tam olarak sarılamamışken 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirmişti.
DEPREM RİSKİ OLAN İLÇELERDEN BİRİ
İstanbul depremi sonrasında gözler İstanbul’daki riskli ilçelere ve kentsel dönüşüme giren mahallelere çevrilmişti. Deprem riski haritasında Güngören de yer almıştı.
BALKON ÇÖKTÜ
Binaların dayanıksız oluşu ile öne çıkan Güngören’de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Güven Mahallesi Uçak Caddesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü.
Yüksek ses sonrasında paniğe kapılan vatandaşlar durumu polise bildirdi, balkonu çöken evin olduğu mahalleye itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Cadde trafiğe kapatılarak çevrede güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından bina, tedbir amaçlı tahliye edildi.
Kaynak: AA