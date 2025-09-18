İstanbul’un Göbeğinde Korkutan Görüntü! Bakan Bir Daha Bakamıyor, 5 Katlı Binada Balkon Çöktü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

11 ilde büyük yıkım yaratan depremlerin izleri hala tam olarak sarılamamışken 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirmişti.

Güngören'de balkonun çöktüğü bina tahliye edildi

DEPREM RİSKİ OLAN İLÇELERDEN BİRİ

İstanbul depremi sonrasında gözler İstanbul’daki riskli ilçelere ve kentsel dönüşüme giren mahallelere çevrilmişti. Deprem riski haritasında Güngören de yer almıştı.

Yürekleri ağza getiren görüntü

BALKON ÇÖKTÜ

Binaların dayanıksız oluşu ile öne çıkan Güngören’de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Güven Mahallesi Uçak Caddesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü.

Yüksek ses sonrasında paniğe kapılan vatandaşlar durumu polise bildirdi, balkonu çöken evin olduğu mahalleye itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Cadde trafiğe kapatılarak çevrede güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından bina, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kaynak: AA