Milyonların Beklediği Haber Geldi: KYK Yurtları Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Sevgili gençler, GSB Yurtları Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz! 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın” ifadelerine yer verdi.

SONUÇLAR E-DEVLET’TE ERİŞİME AÇILDI

KYK yurt yerleştirme sonuçları, yalnızca e-Devlet üzerinden erişime açık olacak. Öğrencilere sonuçlar e-posta ya da basılı belge olarak gönderilmeyecek. Sonucunu öğrenmek isteyen adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle e-Devlet sistemine giriş yaparak “Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” bölümünden sonuçlarını görebilecek.

Dileyen öğrenciler, doğrudan sorgulama ekranına da ulaşarak işlemlerini hızlandırabilecek.

KAYIT İÇİN SON GÜN 13 EYLÜL

GSB yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, en geç 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden "Yurt Kayıt İşlemleri" sayfasındaki taahhütnameyi onaylaması gerekiyor. Bu işlemin ardından öğrencilerin kendilerine tanımlanan süre içinde Ziraat Bankası şubeleri, ATM'leri veya kyk.ziraatbank.com.tr adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri şart.

YEDEK YERLEŞTİRMELER DEVAM EDECEK

Yurda yerleşemeyen öğrenciler için umutlar tükenmiş değil. GSB, yedek yerleştirme sürecinin devam edeceğini açıkladı. Yedek listede olan öğrenciler, her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri açıklanacak sıralamaları takip ederek hak kazandıkları takdirde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

