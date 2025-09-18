Nilperi Şahinkaya Şikayetçi Olmuştu! Saldırı Davasında Burak Deniz Hakkında Karar Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncular Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya arasındaki uzun soluklu dava, Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde nihayet sonuçlandı. 2022 yılında Adana'da bir otel bahçesinde başlayan ve magazin gündemini uzun süre meşgul eden gerginlik, Şahinkaya'nın Deniz'e yönelik hakaret, tehdit ve saldırı iddialarıyla dava sürecine dönüşmüştü. Mahkeme, sanık Deniz'in suçlamaları işlediğine dair "her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığı" gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Şahinkaya'nın avukatı aracılığıyla dosyayı temyiz edeceği öğrenildi. Şahinkaya, karar sonrası herhangi bir açıklamada bulunmazken, Deniz cephesinden de resmi bir yorum gelmedi.

NE OLMUŞTU?

Olayın kökeni, Altın Koza Film Festivali kapsamında Adana'da bir araya gelen ikilinin aynı masada sohbetine dayanıyor. İddialara göre, gece hoş bir atmosferle başlasa da kısa sürede tartışmaya dönüştü. Şahinkaya, Deniz'in kendisine ve arkadaşlarına sinkaflı küfürler ettiği, hakaret ettiği ve fiziksel saldırı girişiminde bulunduğu yönünde şikayette bulundu. Özellikle Deniz'in, Şahinkaya'nın erkek arkadaşı Necmi Deniz'e yumruk attığı ancak isabet ettiremediği öne sürüldü. Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasında, Deniz'in aleni hakaret, tehdit ve basit yaralamaya teşebbüs suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: Habertürk