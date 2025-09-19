Cevizlibağ KYK Skandalı Sonrası Flaş Gelişme! Bakanlık Duyurdu, Görevden Alındılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da bulunan KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu'nda yaşanan olay ülkeyi ayağa kaldırdı. "Tadilat" yapılacağı söylenen yaz tatilinde yurttan ayrılıp eşyalarını odalarında bırakan öğrenciler, dönüşte valizlerinin karıştırıldığını, odalarının darmadağın edildiğini ve hatta bazılarının çalındığını fark etti. Öğrenciler, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yaşanan rezilliği herkesi gösterdi.

Odalarına döndüklerinde karşılaştıkları manzarayı paylaşan öğrenciler, darmadağınık eşyalarının başka odalardan çıktığını, bazılarını ise hiç bulamadıklarını anlattı. Odasında içki şişeleri ve sigara izmaritleri bulduğunu gösteren öğrencilerin yanında başka skandallar da yaşandı. Odasına prezervatif atıldığını anlatan ve ilgili görselleri paylaşan bir öğrencinin yanında, bir başkasının da iç çamaşırına kalp çizildiği görüldü. Bir başka öğrenci de ranzasına "Şanslı kişi kimse yazsın" yazılarak, bir sosyal medya hesabı bırakıldığını paylaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdiği açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin bazı görüntü ve iddialar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

GÖREVDEN ALINDILAR

Bakanlık, bugün yaptığı açıklamada da iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

