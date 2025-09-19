Trump’tan Televizyon Kanallarına Geri Dönülmez Veto! Hepsini Tek Kalemde Gözden Çıkardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Utah eyaletinde, muhafazakar kimliği ve Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen aktivist Charlie Kirk, katıldığı bir üniversite etkinliği sırasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden aktivist Charlie Kirk

31 yaşındaki aktivistin ölümü sonrasında yaptığı açıklamada haberlerdeki ifadelere tepki gösteren Trump "Bir yerde televizyon kanallarının yüzde 97'sinin bana karşı olduğunu, yüzde 97'sinin negatif bir gözle baktığını okudum. Buna rağmen yedi salıncak eyaleti de kolayca kazandım" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump

Bazı televizyon kanalların hakkında sadece olumsuz yorumları ve haberleri servis ettiğini belirten Trump, “Belki de lisansları ellerinden alınmalıdır diye düşünüyorum” önerisinde bulundu.

Trump, Kimmel ve CBS'in talk Show sunucusu Stephen Colbert'in programlarının yayından kaldırılması konusunda kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.

“TEK YAPTIKLARI TRUMP'I HEDEF ALMAK”

“Kanalların akşam programları oluyor ve tek yaptıkları Trump'ı hedef almak” diye sitem eden Trump “Bir tek bunu yapıyorlar. Sanırım yıllardır muhafazakâr bir program yapmadılar” dedi.

“İZİN VERİLMEMELİ”

Kendisini hedef gösteren programların Demokrat Parti'nin elinde olduğunu öne süren Trump "Buna izin verilmemeli" çıkışında bulundu.

