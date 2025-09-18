ABD Başkanı Trump ile İngiltere Başbakanı Starmer Görüştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere devlet ziyaretinin ikinci gününde diplomatik temaslarını yoğunlaştırdı. Dün Windsor Kalesi'nde Kral III. Charles ve kraliyet ailesiyle gerçekleşen görkemli tören ve ziyafetten sonra, Trump bugün Marine One helikopteriyle Buckinghamshire'a hareket etti.

Chequers'taki Başbakanlık rezidansına varışında, Starmer ve eşi Victoria Starmer tarafından karşılandı. İskoç çalgıları bagpipes eşliğinde onur muhafızları selam verirken, iki lider baş başa görüşmeye geçti. Görüşme, saat 11.15'te (yerel saat) başladı.

Görüşmede teknoloji yatırımları, gümrük vergilerinin düşürülmesi, Ukrayna ve Gazze meselelerinin ele alınması bekleniyor. Trump ve Starmer'in görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA