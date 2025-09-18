İsrail'in Kara Harekatı Sonrası Vahşet Büyüyor: Gazze'de Bir Haftada 3 Bini Aşkın Kişi Öldü

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze kentine kara saldırılarını başlattığı 11 Ağustos'tan beri can kaybının tırmandığını açıkladı. Bölgede sadece bir haftada 3 bin 542 Filistinlinin öldürüldüğü öğrenildi.

İsrail ordusunun Gazze kentine kara saldırılarını başlattığı 11 Ağustos'tan beri can kaybının hızla arttığını açıklayan Gazze'deki hükümet, durumun vahametini gözler önüne serdi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, geçen 38 günde, "güvenli bölgeler" olduğunu iddia ettiği Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 bin 542 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun söz konusu dönemde Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda ortalama günde 93 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, can kayıplarının yüzde 44'ünün Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde yaşandığı aktarıldı.

İsrail'in Kara Harekatı Sonrası Vahşet Büyüyor: Gazze'de Bir Haftada 3 Bini Aşkın Kişi Öldü - Resim : 1

'İNSANSIZLAŞTIRMA' POLİTİKASI

İsrail saldırılarının Filistinlileri zorla yerlerinden ederek Gazze kentini "insansızlaştırmaya" odaklandığı, ancak Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesiminde güvenli olduğu iddiasıyla sivillerin yönlendirildiği bölgelere de aralıksız saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

İsrail ordusunun 11 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında düzenlediği saldırılarda Gazze kentinde bin 984 Filistinli, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde ise bin 558 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Can kayıplarına ilişkin sayıların sistematik soykırım politikalarını gözler önüne serdiğine işaret edilen açıklamada, Birleşmiş Milletlerin yanı sıra uluslararası toplum ve Uluslararası Ceza Mahkemesine sorumluluklarını yerine getirerek, Gazze'de işlenen savaş suçlarını durdurmaları çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

