Pakistan’da Muson Felaketi: Can Kaybı 1000’i Aştı

Pakistan’da etkili olan muson yağmurları, ülkenin birçok bölgesinde sel ve taşkınlara neden oldu. Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran’dan bu yana yaşanan afetlerde 274’ü çocuk, 163’ü kadın olmak üzere toplam 1002 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 1000’in üzerinde olduğu bildirildi.

Pakistan Meteoroloji Dairesi, muson döneminin başlamasından önce sel ve taşkın riskine karşı uyarılarda bulunmuştu. Ancak, yerel yönetimler ile afet kurumlarının bu uyarılara yeterince hazırlık yapmadığı belirtildi.

2022'DEN SONRA EN BÜYÜK FELAKET

Yetkililer, bu yıl yaşanan afetin, 2022’de 1700’den fazla kişinin ölümüne, ülkenin üçte birinin sular altında kalmasına ve 32 milyar dolarlık zarara yol açan felaketten sonraki en büyük muson felaketi olduğunu vurguladı.

Ülkenin farklı bölgelerinde binlerce evin zarar gördüğü, tarım arazilerinin su altında kaldığı ve yolların ulaşıma kapandığı öğrenildi. Sel felaketi nedeniyle yerinden olan on binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kaynak: DHA