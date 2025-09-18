Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix... Hollywood Yıldızları 'Gazze' Videosu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yaklaşık iki yıldır aralıksız devam ederken, büyüyen insanlık dramına karşı uluslararası kamuoyu da daha fazla ses yükseltmeye başladı. Son olarak aralarında Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix ve Javier Bardem gibi dünyaca ünlü isimlerinde bulunduğu birçok sanatçı, paylaşılan videoyla Filistin'e destek çağrısı yaptı.

'HÜKÜMETİNE BASKI YAP'

Londra'da düzenlenen "Filistin için Birlikte" (Together for Palestine) konseri öncesinde yayımlanan videoda Filistin'e destek çağrısında bulunan katılımcılar "Filistin" diyerek söze başlarken, "Succession" dizisiyle tanınan oyuncu Brian Cox, "Filistin halkı adına gerçeği söylemek zorundayız" diye konuştu.

İngiliz komedyen ve oyuncu Steve Coogan ise, "Şimdi sesini yükseltmek önemli, bu olay bittiğinde değil. Şu anda, olaylar yaşanırken. Hükümetine baskı yap, barışçıl kampanya yürütenlere destek ol. Ateşkes çağrısı yap. Ölümleri durdur" dedi.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM YER ALDI

Videoda ayrıca, Finneas O’Connell, Penélope Cruz, Natasha Rothwell, Sharon Horgan, Benedict Wong, Peter Gabriel, Malala Yousafzai ve Rupi Kaur gibi isimler de yer aldı.

İnternetten canlı yayınlanan ve Filistinli kuruluşlara bağış toplamak amacıyla düzenlenen konserden elde edilen gelir, Taawon (Refah Derneği-Welfare Association), Filistinli Çocuklara Yardım Fonu (PCRF) ve Filistin Tıbbi Yardım Derneği (PMRS) gibi kuruluşlara aktarılacak.

Kaynak: AA