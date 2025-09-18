Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix... Hollywood Yıldızları 'Gazze' Videosu

İsrail'in katliamlarını protesto eden Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix ve Javier Bardem'in de aralarında bulunduğu pek çok sanatçı, Filistin'e destek çağrısı yaptıkları bir video yayımladı. Videoda bu katliama sessiz kalınamayacağı ve ateşkes çağrısının sürekli tekrar edilmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yaklaşık iki yıldır aralıksız devam ederken, büyüyen insanlık dramına karşı uluslararası kamuoyu da daha fazla ses yükseltmeye başladı. Son olarak aralarında Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix ve Javier Bardem gibi dünyaca ünlü isimlerinde bulunduğu birçok sanatçı, paylaşılan videoyla Filistin'e destek çağrısı yaptı.

'HÜKÜMETİNE BASKI YAP'

Londra'da düzenlenen "Filistin için Birlikte" (Together for Palestine) konseri öncesinde yayımlanan videoda Filistin'e destek çağrısında bulunan katılımcılar "Filistin" diyerek söze başlarken, "Succession" dizisiyle tanınan oyuncu Brian Cox, "Filistin halkı adına gerçeği söylemek zorundayız" diye konuştu.

Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix... Hollywood Yıldızları 'Gazze' Videosu - Resim : 1

İngiliz komedyen ve oyuncu Steve Coogan ise, "Şimdi sesini yükseltmek önemli, bu olay bittiğinde değil. Şu anda, olaylar yaşanırken. Hükümetine baskı yap, barışçıl kampanya yürütenlere destek ol. Ateşkes çağrısı yap. Ölümleri durdur" dedi.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM YER ALDI

Videoda ayrıca, Finneas O’Connell, Penélope Cruz, Natasha Rothwell, Sharon Horgan, Benedict Wong, Peter Gabriel, Malala Yousafzai ve Rupi Kaur gibi isimler de yer aldı.

İnternetten canlı yayınlanan ve Filistinli kuruluşlara bağış toplamak amacıyla düzenlenen konserden elde edilen gelir, Taawon (Refah Derneği-Welfare Association), Filistinli Çocuklara Yardım Fonu (PCRF) ve Filistin Tıbbi Yardım Derneği (PMRS) gibi kuruluşlara aktarılacak.

Kaynak: AA

Gazze İsrail Billie Eilish
