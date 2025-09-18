Hindistan'daki Uçak Kazasında 260 Kişi Ölmüştü.. Ailelerden Boeing ve Honeywell'e Dava

Geçtiğimiz haziran ayında Hindistan'da Air India uçağında 260 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybedenlerin aileleri dava yoluna gitti. Aileler, Amerikan havacılık şirketleri Boeing ve Honeywell'e "ihmalkarlık" suçlamasıyla dava açtı.

Son Güncelleme:
Hindistan'ın Gucerat eyaletinde 12 Haziran'da düşen, 260 kişinin öldüğü Air India uçağında yaşamını yitiren yolculardan 4'ünün ailesi, ABD'de yasal mücadele başlattı. Aileler, havacılık şirketi Boeing ve uçak parçaları üreticisi Honeywell hakkında "ihmalkarlık" ithamıyla dava açtı.

Hatalı yakıt anahtarlarının kazaya neden olduğunu belirten aileler, şirketleri, uçağın tasarımındaki risklerin farkında olmalarına rağmen "hiçbir şey" yapmadıklarını savundu.

NE OLMUŞTU?

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'na gitmeye hazırlanan yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü. Kazada yolcu ve mürettebat dahil hayatını kaybedenlerin sayısının 260 olduğu açıklanmıştı.

Uçak kazasına ilişkin kamuoyuna sunulan ön raporda düşen uçağın her iki motoruna giden yakıt akışının kalkıştan saniyeler sonra kesildiği ortaya konulmuştu. Bu durumun, iki motorun da durmasına ve uçağın itiş gücünü kaybetmesine neden olduğu belirtilmişti.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), ülkedeki tüm Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının 21 Temmuz'a kadar incelenmesi talimatını vermişti.

Hindistan merkezli hava yolu şirketi Air India, uçağın motorlarına giden yakıt akışının kesildiğinin tespit edilmesi üzerine Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarında başlatılan kontrollerin tamamlandığını ve herhangi bir soruna rastlanmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

