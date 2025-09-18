ABD'de Kanlı Saldırı! 3 Polis Öldürüldü, FBI Olay Yerinde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki York County bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda polisler hedef oldu. Olayda 3 polis memuru yaşamını yitirirken, 2 polis de ağır yaralandı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre saldırı, yürütülen bir soruşturma sırasında yerel saatle 14.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği açıklanmayan saldırgan, polis memurlarına ateş açtı. Açılan ateş sonucu 3 polis hayatını kaybederken, 2 polis yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Pensilvanya Eyalet Polisi Komiseri Christopher Paris, saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Olayın ardından bölgedeki okullara “güvenli alanlara sığınma” uyarısı yapıldı. Yetkililer kısa süre sonra halka yönelik aktif bir tehdit olmadığını açıkladı.

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, saldırının ardından bölgeye giderek hayatını kaybeden polislerin aileleriyle görüştü. “Bu eyalete, bu ülkeye hizmet etmiş üç değerli insanı kaybettik. Bu tür şiddet olayları kabul edilemez” diyen Shapiro, eyaletteki tüm bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, FBI ile Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu’nun bölgeye gönderildiğini açıkladı. Bondi, kolluk kuvvetlerine yönelik şiddeti kınarken, yaşamını yitiren polisler için dua çağrısı yaptı. FBI Direktörü Kash Patel ise “Dualarımız ölen polis memurları, aileleri ve tüm York County için” ifadesini kullandı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA