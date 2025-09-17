Bolsonaro'ya Kanser Teşhisi Konuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Brezilya’nın eski Devler Başkanı Jair Bolsonaro’nun erken evre cilt kanserine yakalandığı bildirildi.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, arbe girişimi nedeniyle 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve halihazırda ev hapsinde bulunan Bolsonaro, rahatsızlığı üzerine başkent Brazilya'daki bir özel hastaneye kaldırıldı.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Gazetecilere açıklama yapan Bolsonaro'nun doktorlarından Claudio Birolini, 70 yaşındaki eski devlet başkanında, kalıcı anemi ve erken evre cilt kanseri tespit edildiğini açıkladı.

Birolini, Bolsonaro'nun bir günlük tedavisinin ardından taburcu edildiğini ve durumunun doktorlar tarafından kademeli olarak izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA