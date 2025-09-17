Zelenskiy Savaşın Faturasını Duyurdu! 'Ya Bitireceğiz...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaşın ülkesine yıllık maliyetinin 120 milyar dolar olduğunu açıkladı. Kiev’de Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, “A planı savaşı bitirmek, B planı ise 120 milyar dolar bulmak” dedi.

Zelenskiy, NATO’nun “Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)” programı kapsamında 2 milyar dolardan fazla yardım aldıklarını, ekim ayında bu rakamın 3,5-3,6 milyar dolara çıkacağını söyledi. Yardım paketinde ABD üretimi Patriot füzeleri ve HIMARS mühimmatının yer aldığını vurguladı. Ukrayna bütçesinin savaş maliyetinin sadece 60 milyar dolarını karşılayabildiğini belirten Zelenskiy, önümüzdeki yıl için en az 60 milyar dolara daha ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Kaynak: DHA