Zelenskiy Savaşın Faturasını Duyurdu! 'Ya Bitireceğiz...'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile süren savaşın yıllık maliyetinin 120 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Ukrayna lider, “A planımız savaşı bitirmek, B planımız bu parayı bulmak” dedi.

Son Güncelleme:
Zelenskiy Savaşın Faturasını Duyurdu! 'Ya Bitireceğiz...'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaşın ülkesine yıllık maliyetinin 120 milyar dolar olduğunu açıkladı. Kiev’de Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, “A planı savaşı bitirmek, B planı ise 120 milyar dolar bulmak” dedi.

Zelenskiy Savaşın Faturasını Duyurdu! 'Ya Bitireceğiz...' - Resim : 1

Zelenskiy, NATO’nun “Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)” programı kapsamında 2 milyar dolardan fazla yardım aldıklarını, ekim ayında bu rakamın 3,5-3,6 milyar dolara çıkacağını söyledi. Yardım paketinde ABD üretimi Patriot füzeleri ve HIMARS mühimmatının yer aldığını vurguladı. Ukrayna bütçesinin savaş maliyetinin sadece 60 milyar dolarını karşılayabildiğini belirten Zelenskiy, önümüzdeki yıl için en az 60 milyar dolara daha ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Rusya Duyurdu! 'Bir Yerleşim Birimini Daha Ele Geçirdik'Rusya Duyurdu! 'Bir Yerleşim Birimini Daha Ele Geçirdik'Dünya

Rusya-Ukrayna Savaşında Yeni Perde: NATO Savaş Uçakları SınırdaRusya-Ukrayna Savaşında Yeni Perde: NATO Savaş Uçakları SınırdaDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Rusya - Ukrayna savaşı Volodimir Zelenskiy
Son Güncelleme:
İsrail'den Gazze'ye Ağır Saldırı! 1 Günde 65 Can Kaybı İsrail'den Gazze'ye Ağır Saldırı! 1 Günde 65 Can Kaybı
Sürpriz Gelişme! Fenerbahçe Bir İmza Daha Attırdı: Transferler Bitti Derken Anlaşma Sağlandı Fenerbahçe Bir İmza Daha Attırdı
YouTube’un 4 Yılda İçerik Üreticilerine Ödediği Rakam Dudak Uçuklattı YouTube’dan İçerik Üreticilerine Dudak Uçuklatan Ödeme
Serdal Adalı Onayı Verdi: Sergen Yalçın Şimdiye Kadarki En Büyük Transferi Gerçekleştirdi Bugüne Kadarki En Büyük Transferini Yaptı
ÇOK OKUNANLAR
Kediye İşkence Kamerada... Saldırgan Henüz Yakalanmadı! Kediye İşkence Kamerada... Saldırgan Henüz Yakalanmadı!
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
Dünyanın En Çirkin Arabası! Görenler Yolunu Değiştiriyor, 100 Üzerinden 7 Puan Aldı: İşte Satışı Dahi Olmayan O Model… Dünyanın En Çirkin Arabası!
SGK’dan 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Müjde! 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme