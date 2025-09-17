YouTube’un 4 Yılda İçerik Üreticilerine Ödediği Rakam Dudak Uçuklattı

YouTube, 2021’den bu yana içerik üreticilerine 100 milyar dolardan fazla ödeme yaptığını duyurdu. Platform, yapay zeka destekli yeni özelliklerle üreticilerin gelirlerini daha da artırmayı hedefliyor.

YouTube, 2021 yılından bu yana içerik üreticilerine toplamda 100 milyar dolardan fazla ödeme yaptığını açıkladı. Platform, 20. yılını kutlarken, üreticilerin “kültürü ve eğlenceyi yeniden şekillendirme gücüne” vurgu yaptı. YouTube’un baş ürün sorumlusu Johanna Vulic’in paylaştığı verilere göre, 2025’te TV izlenmelerinden 100 bin doların üzerinde gelir elde eden kanal sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 45 arttı. Google ise bu yılın başlarında YouTube’un, aylardır TV izlenmelerinde zirvede olduğunu duyurmuştu.

Ayrıca YouTube, Shorts için yapay zeka destekli yeni araçlar tanıttı. İçerik üreticileri artık videolarına müzik, geçiş ve seslendirme ekleyebilecek, hatta diyalogları şarkıya dönüştürerek kısa videolarda kullanabilecek.

Kaynak: Cumhuriyet

