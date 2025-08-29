YouTube’a Yeni Para Kazanma Özelliği Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dijital platformlarda rekabet artarken, YouTube içerik üreticilerine yönelik para kazanma araçlarına bir yenisini ekledi. ABD’de test edilen 'Gift Goals' adlı sistem, özellikle dikey mobil canlı yayınlarda kullanılabiliyor ve izleyici etkileşimini artırmayı hedefliyor.

YENİ ÖZELLİĞİN DETAYLARI

Bu özellik sayesinde içerik üreticileri, belirli bir bağış hedefi belirleyip bu hedefe ulaşıldığında izleyicilere ödül sunabiliyor. Ayrıca, bu hedef için zaman sınırı da tanımlanabiliyor. Sistem, YouTube’daki mevcut Gifts (Hediyeler) özelliği üzerine kurulu. İzleyiciler, Jewels (Mücevher) adı verilen sanal para birimini kullanarak içerik üreticilerine animasyonlu hediyeler gönderebiliyor. İçerik üreticileri ise bu bağışları Ruby cinsinden alıyor; 100 Ruby = 1 dolar.

YouTube, bu yenilikle hem içerik üreticilerinin gelirlerini artırmayı hem de izleyicilerin platformda daha fazla vakit geçirmesini amaçlıyor.

