YouTube’a Yeni Para Kazanma Özelliği Geldi

YouTube, içerik üreticilerine ek gelir sağlayacak yeni bir özelliği tanıttı. Dikey mobil yayınlara özel geliştirilen bu sistem, izleyici etkileşimini ödüllerle artırmayı hedefliyor.

YouTube’a Yeni Para Kazanma Özelliği Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dijital platformlarda rekabet artarken, YouTube içerik üreticilerine yönelik para kazanma araçlarına bir yenisini ekledi. ABD’de test edilen 'Gift Goals' adlı sistem, özellikle dikey mobil canlı yayınlarda kullanılabiliyor ve izleyici etkileşimini artırmayı hedefliyor.

YENİ ÖZELLİĞİN DETAYLARI

Bu özellik sayesinde içerik üreticileri, belirli bir bağış hedefi belirleyip bu hedefe ulaşıldığında izleyicilere ödül sunabiliyor. Ayrıca, bu hedef için zaman sınırı da tanımlanabiliyor. Sistem, YouTube’daki mevcut Gifts (Hediyeler) özelliği üzerine kurulu. İzleyiciler, Jewels (Mücevher) adı verilen sanal para birimini kullanarak içerik üreticilerine animasyonlu hediyeler gönderebiliyor. İçerik üreticileri ise bu bağışları Ruby cinsinden alıyor; 100 Ruby = 1 dolar.

YouTube, bu yenilikle hem içerik üreticilerinin gelirlerini artırmayı hem de izleyicilerin platformda daha fazla vakit geçirmesini amaçlıyor.

YouTube’da Yeni Dönem: ABD'de Bazı Kullanıcılar Video İzleyemeyecek! Türkiye'yi de Etkileyecek mi?YouTube’da Yeni Dönem: ABD'de Bazı Kullanıcılar Video İzleyemeyecek! Türkiye'yi de Etkileyecek mi?Ekonomi

Kaynak: Cumhuriyet

Etiketler
YouTube
Galatasaray'ı Krize Sokmuştu: NEOM'dan Barış Alper Yılmaz İçin Flaş Karar! Barış Alper Yılmaz İçin Flaş Karar
Hepsi Tek Tek Engellendi! 29 Flört Uygulamasına Yasak Hepsi Tek Tek Engellendi! 29 Flört Uygulamasına Yasak
Oğlunu Çamaşır Suyuyla Katleden Anneden Pişkin Savunma! Oğlunu Çamaşır Suyuyla Katleden Anneden Pişkin Savunma!
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa'da Buruk Hafta! UEFA Ülke Puanı Güncellendi! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya Ödeyeceği Tazminat Belli Oldu! 'Ölüm' Sözleşmesinde Dudak Uçuklatan Rakam... Fenerbahçe'nin Ödeyeceği Tazminat Dudak Uçuklattı
CHP İstanbul Seçimi İçin İddianame Hazırlandı: 10 İsim Hakkında Hapis Talebi CHP'li 10 İsmin Hapsi İsteniyor
Zor Günlerin Teknik Patronu Fenerbahçe'ye Yeşil Işığı Yaktı! Yılmaz Vural Ali Koç'a Seslendi: 'Ali Beeeyy, Merhaba..!' Ali Beeeyy, Merhaba..!