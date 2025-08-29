Hepsi Tek Tek Engellendi! 29 Flört Uygulamasına Yasak
BTK'nın kararıyla 29 9 görüntülü sohbet ve flört uygulamasına erişim engeli getirildi. Mahkemeden söz konusu karara onay çıktı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 29 görüntülü sohbet ve flört uygulaması için erişim engeli kararı almasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Mahkeme söz konusu kararı onayladı.
Engelli Web isimli sosyal medya sayfasının aktardığı habere göre, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun 20 Ağustos 2025 tarihli kararıyla yetişkinlere yönelik 29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli kararına mahkemeden onay çıktı.
Erişime engellenen uygulamalar arasında şunlar yer alıyor:
Mili
ChatU
Guitarly (Flirtify)
Flamy
Lips
CuteU
Hi
Bird
Tantan
Omega
Zunder
Chemistry
Paktor
Derya
Azar
Tumile
LivU
SweetMeet
Chamet
