Hepsi Tek Tek Engellendi! 29 Flört Uygulamasına Yasak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 29 görüntülü sohbet ve flört uygulaması için erişim engeli kararı almasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Mahkeme söz konusu kararı onayladı.

Engelli Web isimli sosyal medya sayfasının aktardığı habere göre, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun 20 Ağustos 2025 tarihli kararıyla yetişkinlere yönelik 29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli kararına mahkemeden onay çıktı.

Erişime engellenen uygulamalar arasında şunlar yer alıyor:

Mili

ChatU

Guitarly (Flirtify)

Flamy

Lips

CuteU

Hi

Bird

Tantan

Omega

Zunder

Chemistry

Paktor

Derya

Azar

Tumile

LivU

SweetMeet

Chamet

