Denizli'de Başlayan Orman Yangını Aydın'a da Sıçradı: Alevlere Karşı Amansız Mücadele

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin ormanları günlerdir alevlere teslim olurken, Bursa ve Denizli’de yine orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

22.00 DENİZLİ'DE BAŞLADI AYDIN'A SIÇRADI

Denizli’nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yangın Aydın’ın Buharkent ilçesine sıçradığı ve yangını söndürmek için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Denizli’nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde yeniden başlayan yangın sürüyor. Zor şartlarda görev yapan yangın söndürme ekipleri, sarp arazide yangını söndürmek için çalışmalarını devam ediyor. Yangının Buldan ilçesi Çatak Mahallesi’nde etkisini yitirdiğini ancak Aydın’ın Buharkent ilçesi Kızıldere bölgesine sıçradığı ve şiddetinin devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca rüzgarın ters esması durumunda Buldan ilçesi Bostanyeri ve Arıklar istikametine yönelebileceği ihtimallerinin olduğu belirtildi.

BURSA

Bursa'nın İznik ilçesinin en güzel manzaraya sahip tarihi Abdulvahap tepesindeki ormanlık alanda alevler yükselmeye başladı. Edinilen bilgiye göre, makilik ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alandan, 16.45 sıralarında dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede alevlerin rüzgarın etkisiyle ilerlediği görülürken, orman ve belediye itfaiye ekipleri ile vatandaşlar da yardım için bölgeye koştu.

DENİZLİ

Denizli’nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın için çalışmalar sürdürülüyor. Yangını kontrol almak için karadan ve havadan müdahaleler devam ederken dumandan etkilenen 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi Yeraltı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dün gece saatlerine kadar yapılan çalışmalar neticesinde söndürülerek soğutma çalışmaları yapılan yangın bölgesinde tekrardan çıktığı öğrenildi. Bölgede dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiyen ekipleri sevk edildi.



Rüzgarın etkisiyle yangının büyüdüğü öğrenilirken karadan ve havadan müdahaleler sürüyor. Dumandan etkilenen 1 kişi için ise bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenenler ve muhtemel yaralanmaya karşı ise UMKE aracı istenildi.

Kaynak: İHA