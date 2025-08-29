Aksaray’da Kan Donduran Cinayet! Cesedi Buzdolabında Bulundu

Niğde'de yol kenarına bırakılan bir buzdolabının içinden bir erkek cesedi çıktı. Cesedin, kayıp olarak aranan 54 yaşındaki jeoloji mühendisi Tekin Atılgan'a ait olduğu belirlendi.

Son Güncelleme:
Aksaray’da Kan Donduran Cinayet! Cesedi Buzdolabında Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aksaray'da kan donduran bir olay yaşandı. 2 çocuk babası Tekin Atılgan'dan haber alamayan yakınları, 17 Ağustos günü polise kayıp müracaatında bulundu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atılgan'ın otomobilini terk edilmiş halde buldu. Araştırmasını derinleştiren polis, Atılgan'ın işçi olarak çalıştığı dondurma fabrikası ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.

ŞÜPHELİ ARACIN İZİ SÜRÜLDÜ

İncelemede Atılgan'ın kaybolduğu gün dondurma fabrikasından çıkan bir aracın Niğde'nin Altunhisar ilçesi istikametine gittiği saptandı. Araştırmasını bu bölgede yoğunlaştıran polis, dün Altunhisar ilçesi yakınlarında yol kenarında kayalık bölgedeki buzdolabını fark etti. Polis, buzdolabını açtığında Tekin Atılgan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Tekin Atılgan'ın , Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yol kenarında, buzdolabı içinde cesedi bulundu.

TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Tekin Atılgan'ın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopside Atılgan'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Polis, cesedin taşındığı aracın, aynı iş yerinde çalışan Y.C.K.'ye ait olduğunu saptadı. Atılgan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü anlaşılan Y.C.K. de dün kaçıp saklandığı Kayseri'de gözaltına alındı. Y.C.K., sorgulanmak için Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kan Donduran Olay! Çiftlikten 6 Ceset ÇıktıKan Donduran Olay! Çiftlikten 6 Ceset ÇıktıDünya

İstanbul'da Güpegündüz Korkunç Cinayet! Saniye Saniye Kameradaİstanbul'da Güpegündüz Korkunç Cinayet! Saniye Saniye KameradaGüncel

Etiketler
Cinayet Aksaray
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Kurtarıcısı Geri Geliyor! Mourinho Sonrası İsmail Kartal Formülü Devreye Sokuldu Fenerbahçe'nin Kurtarıcısı Geri Geliyor
Miami'de Ölü Bulunmuştu... İş İnsanı Hasan Akçakayalıoğlu'nun Kızı Defne Akçakayalıoğlu Toprağa Verildi İş İnsanı Hasan Akçakayalıoğlu'nun Kızı Defne Akçakayalıoğlu Toprağa Verildi
Kremlin Açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Görüşecek... Yer Belli Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin O Ülkede Görüşecek
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa'da Buruk Hafta! UEFA Ülke Puanı Güncellendi! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya Ödeyeceği Tazminat Belli Oldu! 'Ölüm' Sözleşmesinde Dudak Uçuklatan Rakam... Fenerbahçe'nin Ödeyeceği Tazminat Dudak Uçuklattı
CHP İstanbul Seçimi İçin İddianame Hazırlandı: 10 İsim Hakkında Hapis Talebi CHP'li 10 İsmin Hapsi İsteniyor
Zor Günlerin Teknik Patronu Fenerbahçe'ye Yeşil Işığı Yaktı! Yılmaz Vural Ali Koç'a Seslendi: 'Ali Beeeyy, Merhaba..!' Ali Beeeyy, Merhaba..!