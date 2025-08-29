Miami'de Ölü Bulunmuştu... İş İnsanı Hasan Akçakayalıoğlu'nun Kızı Defne Akçakayalıoğlu Toprağa Verildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İş dünyasının tanınan isimlerinden Hasan Akçakayalıoğlu ve Zeynep Akçakayalıoğlu, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Miami kentinde yaşayan 19 yaşındaki kızları Defne'yi ziyarete gitti. Ailesiyle birlikte plaja giderek denize giren Akçakayalıoğlu'nun evlerine döndükten sonra uyuduğu, sabah saatlerinde genç kızın yatağında hareketsiz yattığını gören anne ve babasının da, durumu sağlık ekiplerine bildirdiği iddia edildi. Eve gelen ekipler, Defne'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden genç kızın cenazesi yapılan incelemelerin ardından İstanbul'a getirildi. Akçakayalıoğlu için bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra iş dünyasından ve siyasetten birçok kişi katıldı.

ARKADAŞI FENALAŞTI

Diğer yandan, cenaze töreninde duygusal anlar da yaşandı. Akçakayalıoğlu'nun yakın arkadaşlarından birisi fenalaşarak baygınlık geçirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar ve diğer yakınları genç kıza hemen müdahale bulunarak sakinleştirmeye çalıştı.

Defne Akçakayalıoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda defnedildi.

19 yaşındaki Defne Akçakayalıoğlu'nun yaklaşık bir ay önce Miami'ye gittiği öğrenildi.

Kaynak: İHA