Cemiyetin Tanınmış Ailesi Yıkıldı! Ünlü İş İnsanının Kızı Defne Akçakayalıoğlu'nun Sır Ölümü

Türkiye'nin varlıklı ailelerinden Akçakayalıoğlu ailesi aldıkları acı haberle sarsıldı. Royal Yönetim Danışmanlığı ve Ekspo Faktoring'in kurucuları olan, geçmişte TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Hasan Akçakayalıoğlu ve Zeynep Akçakayalıoğlu'nun kızları Defne, ABD’nin Miami şehrinde hayatını kaybetti.

Chicago Üniversitesi'nde bilişsel bilimler alanında eğitim alan Defne Akçakayalıoğlu, kısa bir süre önce Miami’de bulunan Miller Tıp Fakültesi’nde görevine başlamış ve hayatını orada sürdürmeye karar vermişti.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Ölüm nedeni bilinmeyen Defne Akçakayalıoğlu'nun cenazesi, bugün ABD'den İstanbul'a getirilecek ve yarın Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde bir cenaze töreni düzenlenecek. Ardından da Ulus Mezarlığı’na defnedilecek.

Hasan ve Zeynep Kayalıoğlu

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Hasan Akçakayalıoğlu’nun Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Golf Federasyonu da genç kadının ölümüne ilişkin bir açıklama yayımladı. Federasyonun açıklamasında, "Federasyonumuz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Hasan Akçakayalıoğlu’nun kıymetli kızı Defne Akçakayalıoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; başta Akçakayalıoğlu Ailesi olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.

