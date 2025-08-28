Hollywood Yıldızı Anne Hathaway Yürekleri Ağza Getirdi! Film Setinde Korkutan Kaza
Ünlü oyuncu Anne Hathaway, “Şeytan Marka Giyer 2” filminin New York’taki çekimlerinde yüksek topuklu ayakkabısının kırılmasıyla merdivenlerden düştü. Hızla toparlanan Hathaway, gülümseyerek çekimlere devam etti.
Hollywood’un sevilen yıldızı Anne Hathaway, “Şeytan Marka Giyer 2” (The Devil Wears Prada 2) filminin çekimleri sırasında talihsiz bir kaza geçirdi.
New York’ta gerçekleşen çekimlerde, Hathaway’in canlandırdığı Andy Sachs karakterinin ikonik stilini yansıtan yüksek topuklu ayakkabısı kırılınca, ünlü oyuncu merdivenlerden düştü. Olay, set ekibini kısa süreli bir paniğe sürüklese de Hathaway, durumu kurtardı.
Olay anında set çalışanları hemen yardımına koştu. Ancak Oscar ödüllü oyuncu, kazayı hafif sıyrıklarla atlatıp kısa sürede toparlandı. Gülümseyerek kameralara poz veren Hathaway, çekimlere kaldığı yerden devam etti.
Bu anlar, sosyal medyada hayranları tarafından takdirle karşılandı; birçok kişi, oyuncunun neşeli tavrına ve kararlılığına hayranlığını dile getirdi.
