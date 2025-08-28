Kafede Otururken Silahlı Saldırıya Uğradı! O Spor Kulübünün Başkanı Öldürüldü

Çekmeköy’de, Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, bir kafede kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Meriç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, firari şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’ta bulunan bir kafede otururken kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Saat 21.00 sıralarında gerçekleşen olayda, Meriç başından vurularak ağır yaralandı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SPOR KULÜBÜ BAŞKANI KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Meriç, ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm çabalara rağmen Tuncay Meriç hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. İddiaya göre, saldırının alacak-verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği öne sürülüyor, ancak bu bilgi henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

'TARTIŞMA OLMADI'

Olayın tanıklarından Bekir Kaya, dehşet anlarını şöyle anlattı:

"Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda genç orta yaşlarda bir çocuk yanındaki kişiye silah doğrultarak sıktı. O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Ben de yere yattım."

Kaynak: DHA

