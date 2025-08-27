İstanbul'da Çete Operasyonu... 24 Şüpheli Yakalandı: Dilan Polat'ın Güzellik Merkezine Silahlı Saldırı Hazırlığındalarmış!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 15-26 Ağustos 2025 tarihleri arasında Bağcılar, Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Üsküdar ve Eyüpsultan ilçelerinde, “iş yeri kurşunlama”, “tehdit”, “yağma”, “kasten yaralama” ve “ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılığı” suçlarına karışan motosikletli suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenledi.

24 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda, sosyal medya fenomeni Dilan Polat’a ait güzellik merkezine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, toplam 8 ayrı suç eylemine karıştığı belirlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 96 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah görünümünde airsoft tüfek, av tüfeği, 689 tabanca mekanizması, çalıntı motosiklet, 42 mermi ile silah montajında kullanılan mengene, taşlama ve pres makinesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11’i tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 2’si ise serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 6 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER SERGİLENDİ

Operasyonlarda ele geçirilen silah ve malzemeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde sergilendi. Sergiye katılan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “Teşkilatımız, suç çetelerine, özellikle motosikletli suç çetelerine karşı kararlı mücadelesini sürdürmektedir. Sosyal medyadan eleman temin eden ve propaganda yapan 206 hesap kapatılmıştır. Eski yeni fark etmeksizin suç çeteleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” açıklamasında bulundu.

HEDEFTE DİLAN POLAT'IN GÜZELLİK MERKEZİ VARMIŞ!

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, daha önce de kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurma iddialarıyla gündeme gelmiş, 2023 yılında düzenlenen operasyonlarda tutuklanmış, ancak 2024’te tahliye edilmişti.

Polat çiftinin, Banu Parlak’ın güzellik merkezine yönelik silahlı saldırı olayında da azmettirici oldukları iddia edilmiş, ancak bu davada beraat etmişlerdi. Son operasyon, Polat çiftine yönelik yeni bir saldırı girişimini ortaya çıkardı.

Kaynak: DHA